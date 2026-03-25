Comisia Europeană recomandă statelor membre să înceapă din timp constituirea stocurilor de gaze pentru iarna viitoare, în contextul volatilității pieței energetice generate de conflictul din Orientul Mijlociu, potrivit unui comunicat al instituției. Deși aprovizionarea Uniunii Europene rămâne stabilă în acest moment, Bruxelles-ul a avertizat că pregătirile coordonate sunt esențiale pentru a evita presiuni asupra prețurilor și eventuale riscuri în sezonul rece. Executivul european a subliniat că securitatea energetică a Uniunii este, deocamdată, protejată, în special datorită dependenței reduse de importurile din regiunea afectată și livrărilor de gaze naturale lichefiate care au tranzitat strâmtoarea Ormuz înainte de escaladarea conflictului. Cu toate acestea, contextul internațional rămâne incert, iar piața globală a energiei este caracterizată de fluctuații puternice. În acest context, Comisia insistă asupra necesității unor acțiuni rapide și coordonate la nivel european pentru refacerea stocurilor de gaze. „Suntem mult mai bine pregătiți în comparație cu 2022, datorită opțiunilor politice colective, eforturilor coordonate de diversificare și introducerii accelerate a energiei autohtone. Însă este clar că suntem expuși la volatilitatea pieței mondiale și trebuie să ne asigurăm că acționăm deja în ceea ce privește pregătirea pentru iarnă”, a spus comisarul european pentru energie și locuințe, Dan Jørgensen. Oficialul european a subliniat că începerea cât mai devreme a injecțiilor în depozitele de gaze ar permite o perioadă mai lungă de stocare, reducând astfel presiunea asupra prețurilor și evitând aglomerația specifică finalului de vară.

Într-o scrisoare adresată miniștrilor energiei din statele membre, Comisia reamintește că legislația europeană în vigoare oferă un grad mai mare de flexibilitate în atingerea obiectivelor de stocare. Astfel, statele pot adapta ritmul de umplere a depozitelor în funcție de condițiile pieței, pot extinde perioada de realizare a obiectivelor sau chiar pot ajusta țintele în situații excepționale. Aceste măsuri sunt menite să reducă cererea în momentele în care oferta este tensionată și să limiteze creșterea prețurilor la gaze. Regulamentul european privind înmagazinarea gazelor a fost introdus în 2022, în urma crizei energetice generate de nivelul scăzut al stocurilor și de invazia Rusiei în Ucraina. Acesta stabilea obligația ca statele membre să își umple depozitele până la un anumit nivel înainte de sezonul rece. În contextul incertitudinilor persistente de pe piața globală, Comisia a propus prelungirea acestor reguli, iar noul cadru legislativ este valabil până la sfârșitul anului 2027. Printre modificările importante se numără introducerea unei perioade mai flexibile pentru atingerea pragului de 90% de umplere a depozitelor, între 1 octombrie și 1 Decembrie, în locul termenului fix anterior. De asemenea, traiectoriile de umplere devin orientative, iar statele pot devia de la ținte în cazul unor condiții de piață dificile sau al unor probleme tehnice. Comisia Europeană își rezervă, totodată, posibilitatea de a reduce suplimentar aceste obiective dacă situația o va impune.