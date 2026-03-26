Performanța se construiește în fiecare zi, prin muncă, determinare și ambiție, iar scrimerii de la C.S. Petrolul Ploiești ne dovedesc acest lucru la fiecare competiție.

La Wroclaw, în Polonia, s-a desfăşurat a 48-a ediție a concursului pentru copii Wratislavia Challenge, unde Andreea Pelaghie a terminat pe locul 3 la categoria U11, aducând la Ploiești medalia de bronz, iar Alesia Pelaghie, la categoria U15, a terminat pe locul 20.

Tot săptămâna trecută, la București, s-a desfăşurat Campionatul Național de Tineret U23, la care Antonia Stănescu (care este şi componentă a lotului național al României), Daria Cornea şi Matei Negrea au reprezentat clubul CS Petrolul. Astfel, Antonia a ocupat locul 12, la doar 14 ani, Daria locul 19 la doar 15 ani și Matei locul 13, la 16 ani. Rezultatele cer timp şi pasiune și vin să încununeze orele grele de antrenament ce se desfăşoară sub îndrumarea antrenorului Claudiu Moldanschi în moderna sală de scrimă a clubului C.S. Petrolul.