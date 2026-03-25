Așa cum s-a menționat în ziua partidei, înaintea jocului din etapa cu numărul 21 a Ligii a 3-a, team managerul formației Tricolorul Breaza a înaintat o contestație cu privire la calificarea cadrelor medicale ce au asigurat asistența la jocul cu Kids Tâmpa Brașov, pierdut cu 1-0. „Pentru corecta informare a faptelor, menționăm că asistența medicală de la acest joc a fost asigurată de doi medici rezidenți; conform legilor în vigoare din domeniul sanitar. Cazul a fost judecat cu celeritate de FRF, care a stabilit admiterea contestației brezene, fiind, practic, confirmat ca întemeiat motivul contestației, aplicându-se o penalitate sportivă de 5000 de lei, dar menținând rezultatul din teren. Pe deplin conștienți de acest fapt, considerăm că, prin sentința stabilită, s-a făcut o nedreptate, întrucât jocul de vineri, conform reglementărilor în vigoare, nu ar fi trebuit să se dispute, în condițiile în care, din punct de vedere regulamentar, nu a fost asigurată asistența medicală. Cu siguranță, în situația în care echipa noastră ar fi refuzat jocul din acest motiv, am fi fost sancționați cu pierderea acestuia. În condițiile în care vorbim despre una dintre cele mai echilibrate valoric serii ale Ligii a treia naționale, fiecare partidă având o importanță de necontestat pentru echipele combatante, în contextul unei lupte deschise, locurile 4 și 12 fiind despărțite de numai nouă puncte, verdictul Comisiei de Disciplină a FRF ne surprinde.” – se arată într-un comunicat al clubului, care, dacă ar fi câștigat ‘la masa verde” acest joc ar fi avut ca și asigurată prezența în play-off.