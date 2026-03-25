Beneficiile vitaminei C sunt adesea înțelese greșit sau exagerateVitamina C este unul dintre cei mai cunoscuți nutrienți din cultura populară a sănătății, fiind adesea creditată cu prevenirea răcelilor, întărirea imunității și chiar combaterea unor boli grave.

Totuși, deși este esențială pentru funcționarea organismului, beneficiile sale sunt adesea înțelese greșit sau exagerate, potrivit Science Alert, preluat de TVRInfo.

Vitamina C, cunoscută și sub denumirea de acid ascorbic, are mai multe roluri esențiale în organism.

Este un antioxidant puternic, protejând celulele de deteriorare. Susține funcțiile sistemului imunitar, ajută la absorbția fierului și este implicată în vindecarea rănilor.

De asemenea, vitamina C contribuie la sinteza colagenului, care menține țesuturile unite și este o componentă structurală importantă a gingiilor și pielii.

O deficiență severă de vitamina C duce la o afecțiune numită scorbut, în care organismul nu produce suficient colagen și nu mai poate menține țesuturile. În timp, gingiile nu mai pot susține dinții, care ajung să cadă, iar vasele de sânge se deteriorează, provocând hemoragii interne.

Oamenii nu pot produce vitamina C în mod natural, așa că trebuie să o obținem din alimentație. Majoritatea provine din legume (aproximativ 40%), fructe (19%) și sucuri de fructe sau legume (29%).

Din punct de vedere chimic, vitamina C din suplimente este identică cu cea din alimente. Organismul nu face diferența.

Ceea ce lipsește însă din suplimente sunt fibrele, flavonoidele, alte vitamine, minerale și fitochimicale prezente în alimente, care pot acționa împreună cu vitamina C.

Aceste substanțe ajută la absorbție, oferă antioxidanți complementari și, împreună cu vitamina C, aduc beneficii pe care vitamina singură nu le oferă.

Persoanele care au o dietă echilibrată nu au nevoie de suplimente de vitamina C.

Iată mai jos informații despre ceea ce tratează vitamina C și ce nu tratează.

Vitamina C a fost promovată ca un mod de a întări sistemul imunitar. Este considerată pe scară largă o metodă de prevenire și tratare a răcelii și gripei.

Totuși, analiza tuturor dovezilor arată că suplimentarea regulată cu 200 mg sau mai mult de vitamina C nu reduce frecvența apariției răcelii.

Suplimentarea regulată poate reduce durata răcelii, iar dozele mai mari de 1.000 mg pot diminua severitatea simptomelor.

Dacă vitamina C este luată doar la începutul simptomelor, nu influențează durata sau severitatea bolii. Unele studii arată beneficii foarte mici atunci când este luată zilnic înainte de îmbolnăvire.

În concluzie, autorii studiilor consideră că suplimentarea de rutină cu vitamina C nu merită. Cercetările arată că suplimentele de vitamina C nu modifică riscul de boli cardiovasculare, inclusiv infarct, accident vascular cerebral sau angină.

Un studiu a arătat că doze de peste 200 mg zilnic pot reduce tensiunea arterială sistolică (valoarea superioară) cu aproximativ 4 mmHg și pe cea diastolică (valoarea inferioară) cu aproximativ 2 mmHg – efecte foarte mici.

Aceste efecte sunt comparabile cu cele ale exercițiilor aerobice regulate și sunt mai puțin semnificative decât tratamentele medicamentoase, care reduc tensiunea sistolică cu cel puțin 12 mmHg.

Mai multe studii consistente arată că suplimentele de vitamina C nu pot preveni cancerul, inclusiv cancerul gastrointestinal, pulmonar, de sân, de prostată sau colorectal.

Doza zilnică recomandată pentru adulți este de 45 mg pe zi – cantitate care poate fi obținută dintr-un pahar mic de suc de portocale.

Limita maximă sigură este de 2.000 mg pe zi. Vitamina C este solubilă în apă și este eliminată prin urină, ceea ce înseamnă că organismul nu o stochează. Prin urmare, dozele foarte mari nu aduc beneficii și pot chiar provoca probleme.

La doze mari (peste 2.000 mg pe zi), pot apărea efecte adverse, de la ușoare la grave: diaree, greață și crampe abdominale. De asemenea, poate contribui la formarea pietrelor la rinichi la bărbați, dar nu și la femei.

Pentru persoanele cu boli renale cronice, vitamina C poate fi problematică, deoarece se elimină prin rinichi, iar dacă aceștia nu funcționează corect, se poate acumula și favoriza apariția pietrelor la rinichi.

Pentru majoritatea oamenilor, suplimentele de vitamina C nu sunt necesare. Poți obține suficient dintr-o dietă echilibrată, care include alimente precum citrice, fructe de pădure, roșii, ardei, broccoli și kale.

Dovezile nu susțin afirmațiile că suplimentele de vitamina C previn răceala, bolile de inimă sau cancerul. De fapt, riscurile pot depăși beneficiile.