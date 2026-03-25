Atelierul lui Constantin Brâncuşi a fost recreat pentru prima dată în afara Parisului, la cea mai amplă retrospectiva din Berlin, dedicată artistului. Este un spaţiu gândit şi modelat de marele scultor pentru a păstra un dialog permanent între lumină şi ambient. Mii de iubitori de artă au fost la Noua Galerie Națională din Germania să admire celebrele opere ale lui Brâncuși. Mulţi vizitatori abia acum l-au descoperit pe părintele sculpturii moderne.

Expoziția din Berlin dedicată lui Constantin Brâncuși îi fascinează pe toți cei care o vizitează.

În fața operelor lui Brâncuși timpul curge ușor spre un univers plin de formă, lumină şi admirație tăcută. O experiență unică este atelierul artistului.

Este emoționant și interesant când te gândești că fiecare obiect din încăpere a fost atins de mâinile lui Constantin Brâncuși, că în acest spațiu a creat multe dintre lucrările sale. Pentru prima dată de când a fost donat statului francez, atelierul lui Constantin Brâncuși a fost reconstruit în afara Parisului, la Noua Galerie Națională din Berlin.

Proiectul a fost realizat în colaborare cu Centrul Pompidou din Paris, închis acum pentru renovare până în 2030. În expoziția din Berlin organizatorii au păstrat dialogul lumină, obiect, ambient, așa cum artistul și-a modelat mereu spațiul de lucru.

Ariane Coulondre – curator Centrul Pompidou Paris- a declarat: ”Atelierul lui era o operă de artă în totalitate, unde lumina, mişcarea, culorile pereţilor erau parte a experienţei. Şi foarte mulţi vizitatori şi-au exprimat emoţiile, bucuria pură, atunci când au descoperit aceste opere în interiorul studioului. Aici (n.n.- în Berlin) a fost foarte important pentru noi să ne gândim la o scenografie care să pună în evidenţă frumuseţea operelor”, potrivit TVRINFO.

Președintele Nicușor Dan a transmis că evenimentul este o recunoaștere a valorii, identității și a contribuției pe care România a adus-o lumii prin intermediul uneia dintre personalitățile care au marcat arta modernă în secolul XX.

Doi ani au muncit muzeografii din Berlin pentru ca operele lui Brâncuși să ajungă în Germania.Cristian Niculescu – director al Institutului Cultural Român Berlin- a declarat: ”Prezența lui Brâncuși aici, la Berlin, este deosebit de importantă mai ales că în ultimii 50 de ani nu a fost expus și foarte mulți oameni acum îl descoperă”.

Retrospectiva Brâncuşi din Berlin se desfășoară sub înaltul patronaj al președintilor Germaniei, Franței, României.