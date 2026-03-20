Având în vedere apariția la nivel național a unor incendii de vegetație uscată, prin intermediul unui comunicat de presă, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Prahova atrage atenția fermierilor din județ cu privire la interzicerea arderii miriştilor şi a vegetaţiei pajiştilor permanente. ”Toți beneficiarii de sprijin financiar din partea APIA, acordat sub formă de plăți directe și a unor intervenții pentru dezvoltare rurală, au obligaţia respectării standardului GAEC 3 – Interdicția de a incendia miriștile, cu excepția cazurilor justificate din motive fitosanitare, respectiv a standardului GAEC 10 – Interdicţia de a incendia vegetaţia pajiştilor permanente, ca parte a normelor de condiţionalitate ce trebuie respectate de către fermieri. Prin respectarea celor două norme, fermierii contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din agricultură și menţinerea nivelului de materie organică din sol, prin interdicția arderii miriştilor, a vegetației uscate și a resturilor vegetale existente pe terenurile arabile precum și a vegetației pajiștilor permanente”, se precizează în comunicatul menționat. În context, s-a menționat faptul că standardul GAEC 3 trebuie respectat de către toți fermierii care au la dispoziție terenuri arabile, astfel că aceștia nu trebuie să ardă miriştile şi/sau resturile vegetale rezultate după recoltarea culturilor (paie de cereale păioase, vreji de plante proteice sau de cartof, coceni de porumb, tulpini de floarea-soarelui, rapiţă ş.a.), în timp ce standardul GAEC 10 se aplică pe toate pajiștile permanente de pe teritoriul național. Totodată, reprezentanții APIA Prahova au subliniat că pentru a fi întărite măsurile de verificare a respectării celor două standarde menționate, la nivel național a fost încheiat un protocol de colaborare cu Garda Naţională de Mediu şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

”În cazul în care se constată că o anumită parcelă din cadrul exploataţiei a fost arsă, iar arderea se datorează unor cauze necunoscute, pentru a nu fi sancționați, fermierii pot prezenta în cel mai scurt timp la Centrul judeţean/local al APIA la care au depus cererea, copia Procesului verbal de intervenție întocmit de către Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă sau copia după sesizarea (plângerea) depusă la secția de poliție pe raza căreia s-a produs arderea, iar după finalizarea cercetărilor trebuie să prezinte și copia documentului de soluționare a sesizării făcute. Neprezentarea acestor documente determină aplicarea de penalități ca urmare a nerespectării celor două standarde”, au mai precizat reprezentanții APIA Prahova, care au adăugat că documentele trebuie să fie întocmite înaintea efectuării controlului şi să fie valabile la data efectuării acestuia.