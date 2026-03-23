alPHa Prahova a organizat prima ediție a Alpha Karate Club, un proiect inovator dedicat inițierii copiilor în arta karate-ului, într-un cadru non-competitiv și orientat spre dezvoltare personală.

Evenimentul a avut loc la Sala Sporturilor Olympia Ploiești și a reunit aproximativ 50 de copii, împărțiți în două grupe, în funcție de vârstă. Activitatea a fost concepută ca o experiență de prim contact, axată pe acomodare, încredere și explorare.

Alpha Karate Club nu funcționează ca o secție clasică de performanță, ci ca un spațiu de inițiere, unde copiii pot descoperi karate-ul într-un mod natural și fără presiune. Scopul proiectului este de a crea o bază sănătoasă de interes și motivație, urmând ca acei copii care își doresc performanță să fie îndrumați către cluburi partenere.

Un element definitoriu al inițiativei este colaborarea între antrenori din medii diferite. Până în prezent, cinci antrenori din cinci cluburi distincte și-au exprimat dorința de a se implica în proiect, în regim de voluntariat.

Prima ediție a fost realizată împreună cu antrenorul Ristachie Alexandru, căruia organizatorii alPHa Prahova îi adresează mulțumiri pentru implicare și susținere.

Activitățile Alpha Karate Club sunt organizate în weekend și nu interferează cu programele competiționale sau de performanță ale cluburilor existente, fiind dedicate exclusiv inițierii și familiarizării copiilor cu acest sport.

În perioada următoare, alPHa Prahova intenționează să extindă proiectul prin formarea de noi grupe și implicarea tuturor antrenorilor care și-au exprimat interesul.

Feedback-ul primit după prima ediție a fost unul pozitiv, copiii exprimându-și dorința de a continua participarea.