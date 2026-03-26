O doză de cafea este asociată de obicei cu creșterea vigilenței, însă un nou studiu arată că ar putea ajuta și la reducerea riscului de anxietate și depresie și există chiar un „punct optim” în ceea ce privește cantitatea consumată pentru a obține cele mai bune efecte, scrie Science Alert, potrivit TVRInfo.

Cercetători de la Fudan University au dorit să clarifice rezultatele neconcludente ale studiilor anterioare și să investigheze dacă consumul de cafea poate avea un rol protector împotriva tulburărilor de dispoziție și stres.

Aceștia au analizat un volum uriaș de date: 461.586 de persoane, toate cu o stare mentală bună la începutul studiului, urmărite pe o perioadă medie de 13,4 ani. Consumul de cafea raportat de participanți a fost comparat cu diagnosticele ulterioare de sănătate.

Analiza statistică a arătat că persoanele care beau două până la trei cești de cafea pe zi aveau cel mai mic risc de a dezvolta probleme de sănătate mintală, comparativ cu cei care nu consumau cafea sau cu cei care beau mai mult de trei cești.

La polul opus, consumul de cinci cești sau mai mult pe zi a fost asociat cu un risc mai mare de tulburări de dispoziție – ceea ce sugerează că se poate exagera cu efectul stimulant. Cercetătorii au identificat o relație între consumul de cafea și tulburările mentale, ceea ce înseamnă că un consum moderat poate fi benefic, în timp ce prea puțin sau prea mult nu este ideal. Această relație s-a menținut indiferent de tipul de cafea – măcinată, instant sau chiar decofeinizată – iar beneficiile au fost mai pronunțate la bărbați decât la femei.

Studiul a ținut cont de mai mulți factori care ar putea influența rezultatele, inclusiv vârsta, nivelul de educație, obiceiurile de exercițiu fizic și afecțiunile existente, ceea ce crește probabilitatea ca diferențele observate să fie legate de consumul de cafea.

Totuși, cercetarea nu demonstrează o relație directă de cauză și efect. Participanții au raportat consumul de cafea doar o singură dată, la începutul studiului, fără monitorizare ulterioară. Cercetătorii au analizat și factorii genetici, identificând persoane care metabolizează cofeina mai rapid sau mai aceste diferențe nu au influențat lent, însă semnificativ rezultatele.

Cafeaua conține numeroși compuși bioactivi, iar oamenii de știință cred că unii dintre aceștia ar putea avea efecte calmante și antiinflamatoare asupra circuitelor cerebrale implicate în dispoziție și stres. Studii anterioare sugerează că mecanisme similare ar putea proteja creierul de boli.

Deși efectele asupra creierului nu au fost măsurate direct, rezultatele oferă indicii importante și aduc mai multă claritate asupra relației dintre cafea și sănătatea mintală. Studiile anterioare au oferit rezultate contradictorii privind legătura dintre consumul de cafea și depresie sau anxietate, diferențele fiind explicate parțial prin metodele diferite de cercetare și caracteristicile populațiilor analizate. Cercetări anterioare au asociat deja cafeaua cu o viață mai lungă, protecție împotriva bolilor cardiovasculare și un control mai bun al greutății corporale. Acum s-ar putea adăuga și beneficii pentru sănătatea mintală.

Având în vedere că tulburările mintale sunt tot mai frecvente, există o nevoie urgentă de metode de prevenție și tratament pentru stres și anxietate. Soluții simple, precum consumul zilnic de una până la trei cești de cafea, ar putea ajuta milioane de oameni.

Studiul a fost publicat în revista Journal of Affective Disorders.