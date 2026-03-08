Astăzi este ultima zi de depunere a ofertelor pentru găzduirea turneelor semifinale la junior I masculin handbal, județul nostru fiind reprezentat de două echipe – CSM Ploiești, repartizată în grupa C, respectiv ACS Junior Ploiești (grupa A). Pentru Turneul Semifinal orice structură sportivă afiliată la FRH poate depune ofertă de organizare a acestuia. În cazul în care sunt mai multe oferte, va fi declarată câștigătoare oferta cea mai bună în favoarea cluburilor.
Iată componența grupelor:
TURNEU SEMIFINAL JUNIORI 1
SEZON 2025/2026
Cupa Regiunilor, la Plopeni
Generația celor mai buni handbaliști din România, născuți în anii 2010-2011, se va aduna, în acest weekend, la Plopeni, unde, într-un staff tehnic din care face parte și Ramona Ștefan – CSM Ploiești, vor fi evaluați toți sportivii selecționați pe zone geografice. Printre ei și Denis Georgescu – Academia Junior Ploiești, care face parte din lotul în care campioana Dinamo dă cei mai mulți jucători. Cantonamentul desfășurat în proiectul FRH denumit ”Cupa Regiunilor” își propune să evalueze cei mai promițători tineri handbaliști din țară.
MANOLIȚĂ BOGDAN 2011 PORTAR CSM BUCUREȘTI
ANDREESCU ALEXANDRU 2010 CENTRU CSM BUCUREȘTI
PUIU ALEXANDRU MIHAI 2010 PIVOT CSM BUCUREȘTI
GEORGESCU DENIS 2010 EXTREMĂ STG. ACS ACADEMIA JUNIOR PLOIEȘTI
CAVESCU RAREȘ 2010 EXTREMĂ DR. CSȘ 2 BUCUREȘTI
GEAMBAȘU DAVID 2010 EXTREMĂ STG. CSȘ 2 BUCUREȘTI
ȘTEFAN ANDREI 2010 CENTRU CSȘ 2 BUCUREȘTI
ZEGHERU EDUARD 2010 PIVOT CSȘ TÂRGOVIȘTE
CIOBOATĂ DAVID 2010 PORTAR CS DINAMO BUCURESTI
DUMITRACHE MATEI 2010 EXTREMĂ DR. CS DINAMO BUCURESTI
COVASAN MARIUS 2010 PIVOT CS DINAMO BUCURESTI
CIOBANU FILIP 2011 INTER DR. CS DINAMO BUCURESTI
VIZITIU RĂZVAN 2010 INTER STG. ACS OLYMPIC RFH
PREDA RAREȘ 2011 CENTRU CS VIITORUL PITEȘTI
CONSTANTIN ALEXANDRU 2011 INTER st. CS VIITORUL PITEȘTI
GORGON DIMITRIE 2011 INTER DR. CS VIITORUL PITEȘTI
ROATĂ ROBERT ANTRENOR CSM BUCUREȘTI
ȘTEFAN RAMONA ANTRENOR CSM PLOIEȘTI
OPREA OTILIA ANTRENOR CSȘ TÂRGOVIȘTE