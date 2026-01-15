F. T.

Agenţii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova au desfăşurat, în ziua de marţi- 13 ianuarie a.c., o acțiune de tip campanie de informare și prevenire, intitulată „Ziua fără accidente rutiere pe drumurile naționale din județul Prahova”.

Acţiunea a avut drept scop creșterea gradului de conștientizare a conducătorilor de autovehicule cu privire la importanța respectării normelor legale privind circulația pe drumurile publice, precum și adoptarea unui comportament preventiv în trafic, în vederea reducerii riscului rutier și prevenirii accidentelor de circulație produse pe rețeaua de drumuri naționale din județ.

De asemenea, în cadrul acțiunii, au fost derulate şi activități informativ-preventive, constând în transmiterea de recomandări privind conduita responsabilă la volan, informarea asupra principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, precum și promovarea respectării regimului legal de viteză, a regulilor privind prioritatea de trecere, folosirea centurii de siguranță și neutilizarea telefonului mobil în timpul conducerii vehiculelor.

Fireşte, astfel de acţiuni/filtre sunt instituite sistematic pe şoselele din judeţ, nu doar în data de 13 ale vreunei luni, în contextul în care, în cursul anului trecut, pe rețeaua de drumuri naționale din Prahova s-au produs 31 de accidente rutiere grave, soldate cu decesul a 17 persoane și vătămarea corporală gravă a 16 persoane!

„Principalele cauze generatoare de accidente rutiere pe drumurile naționale – menţioneză IPJ Prahova – au fost reprezentate de neacordarea priorității de trecere vehiculelor, indisciplina pietonilor și viteza neregulamentară/ neadaptată la condițiile de drum”, context în care reprezentanţii instituţiei reiterează importanța respectării legislației rutiere, recomandând tuturor participanților la trafic să manifeste prudență sporită în deplasare, să adopte o conduită preventivă și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu.