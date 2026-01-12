Pe data de 15 ianuarie a.c., Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești invită publicul să participe la o serie de manifestări dedicate Zilei Culturii Naționale, reunite într-un program special. Astfel, de la ora 17.00, în foaierul principal al instituției de cultură va avea loc o reprezentație a spectacolului „Moara cu noroc”, dramatizare după nuvela lui Ioan Slavici, adaptarea scenică propunând o incursiune în universul dramatic al unuia dintre cei mai importanți prozatori români, evidențiind teme fundamentale ale existenței umane, precum destinul, moralitatea și conflictul interior. Seara va continua, de la ora 19.30, cu proiecția filmului „Moromeții 3”, reprezentanții teatrului ploieștean precizând că proiecția va beneficia de prezența regizorului peliculei, Stere Gulea.

”Prin intermediul acestor repere artistice, doi autori care au marcat literatura română, Ioan Slavici și Marin Preda, sunt aduși în fața publicului, alături de creații reprezentative, prezentate în formă teatrală, respectiv cinematografică. Demersul își propune nu doar să omagieze patrimoniul cultural național, ci și să prezinte generațiilor de spectatori aspecte fundamentale ale vieții și ale destinului uman și momente istorice ce au influențat evoluția culturii și a societății românești. De asemenea, în foierulul instituției va putea fi vizitată o expoziție ce reunește instantanee din viața și activitatea artistică a lui Toma Caragiu, personalitate care a marcat evoluția teatrului ploieștean și care a devenit un simbol al pasiunii pentru scenă, al umorului subtil și al adevărului rostit cu har”, au precizat reprezentanții Teatrului ”Toma Caragiu” Ploiești.

Biletele, în valoare de 30 de lei, pot fi achiziționate de la Agenția de Bilete a Teatrului sau online, accesând următorul link – https://www.entertix.ro/events/34375/proiectie-film-morometii-3-15-january-2026-teatrul-toma-caragiu-ploiesti.html.