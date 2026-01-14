V. S.

Președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu, a convocat, ieri, o ședință de lucru extinsă, la care au participat toate direcțiile din cadrul instituției, întâlnirea având ca obiectiv principal evaluarea stadiului marilor proiecte aflate în derulare sau în pregătire. Președintele CJ Prahova a transmis un mesaj ferm privind direcția de acțiune pentru acest an: implementarea concretă a proiectelor și obținerea de rezultate măsurabile.

În cadrul ședinței au fost analizate stadiile fiecărui proiect important, termenele de realizare, avizele și autorizațiile necesare, precum și eventualele blocaje administrative. Potrivit conducerii Consiliului Județean, fiecare proiect a fost evaluat punctual, cu stabilirea unor responsabilități clare și cu decizii asumate pentru accelerarea proceselor.

„Obiectivul este simplu: proiectele aproape finalizate trebuie închise, cele aflate în derulare trebuie accelerate, iar inițiativele care așteaptă startul trebuie demarate fără întârzieri inutile. Anul acesta nu este despre promisiuni, ci despre ritm, coerență și rezultate măsurabile”, a transmis președintele CJ Prahova.

Toate direcțiile instituției au fost mobilizate și aliniate pe aceeași direcție strategică, urmând o perioadă intensă de execuție, cu accent pe investiții, îmbunătățirea serviciilor publice și dezvoltarea durabilă a județului.

Reprezentanții Consiliului Județean subliniază că succesul acestui demers depinde de munca în echipă și de respectarea strictă a termenelor stabilite. „Este un efort colectiv, dus până la capăt, pentru ca Prahova să beneficieze de proiecte finalizate și funcționale”, a mai precizat Virgiliu Nanu.