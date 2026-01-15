V. S.

Președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu, a participat ieri la verificări în teren și la o ședință tehnică de analiză a lucrărilor desfășurate la obiectivul „Acces rutier complementar – descărcare A3 Bușteni – Azuga”, în zona viaductului situat între kilometrii 5+920 și 6+060.

Acțiunea a fost organizată de președintele CJ, ca urmare a unei sesizări transmise de constructor în decembrie 2025, care a semnalat posibile riscuri de instabilitate în zona taluzului adiacent Magistralei de cale ferată București – Brașov. În urma defrișărilor recente, au devenit vizibile elemente de infrastructură feroviară ce nu au putut fi evaluate anterior, din cauza vegetației dense existente pe amplasament.

Specialiștii prezenți la fața locului au constatat că amplasamentul actual al viaductului ar putea influența zidurile de sprijin și fundațiile aflate la baza taluzului căii ferate, un aspect care nu a fost identificat în etapa de proiectare, din cauza condițiilor din teren existente la acel moment.

Pentru a preveni orice risc asupra siguranței infrastructurii rutiere și feroviare, șeful administrației județene a decis solicitarea unei expertize tehnice de specialitate. Aceasta va analiza în detaliu situația și va stabili soluția optimă pentru continuarea lucrărilor. În funcție de concluzii, vor putea fi propuse măsuri de protecție, lucrări suplimentare sau ajustări ale soluției tehnice, inclusiv eventuale corecții de traseu.

Președintele CJ Prahova, Virgiliu Nanu, a dat asigurări că proiectul centurii ocolitoare Bușteni – Azuga nu este în pericol, iar verificările efectuate în această etapă au un caracter strict preventiv, pentru ca investiția să fie finalizată în condiții de siguranță și rigoare tehnică.

La verificările din teren și la ședința tehnică au participat reprezentanți ai CNAIR, CFR SA, Consiliului Județean Prahova, precum și proiectanți, experți și reprezentanți ai firmelor implicate în execuția lucrărilor.

Consiliul Județean Prahova a anunțat că va informa constant opinia publică asupra evoluției proiectului și a deciziilor ce vor fi adoptate după finalizarea expertizei tehnice.