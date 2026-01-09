Cristian Catrina a mers „la cald”, în Oman, legitimându-se la Al Rustaq! Jucătorul câmpinean – care evoluase ultima dată la Sighetul Marmației – s-a legitimat la Al Rustaq și a debutat în această săptămână în meciul cu Al Seeb, ocupanta primului loc, câștigat de lider cu doar 1-0!

Fundașul dreapta crescut în fotbalul prahovean, care și-a făcut junioratul la Câmpina, este la prima experiență peste hotare, unde speră să realizeze salvarea de la retrogradare.