Echipa de baschet U13 a CSM BBA Petrolul Ploieşti este ca şi calificată în Faza a III-a a campionatului după ce a câştigat, în weekend, toate cele trei partide disputate în primul turneu al Fazei a II-a – Grupa D.

Desfăşurate la Bucureşti, în Sala „BBA Romexpo”, cele trei întâlniri nu le-au ridicat mari probleme tinerilor baschetbalişti pregătiţi de Marian Angelian şi Mihai Comănescu, rezultatele fiind următoarele:

CSM BBA Petrolul Ploieşti – CSM LPS Galaţi 69-51 (21-12, 11-10, 18-10, 13-19)

CS Perform Mediaş – CSM BBA Petrolul Ploieşti 30-74 (10-17, 7-16, 7-26, 6-15)

CSM BBA Petrolul Ploieşti – ACS Educaţie şi Performanţă prin Baschet Bucureşti 68-39 (16-16, 21-4, 19-14, 12-5)

Lotul de jucători folosit de cei doi antrenori a arătat astfel: Matei Frîncu, Leonard Parepa, Alexandru Muşat, Cătălin Ghinea, Daniel Pîrvu, Petru Cristoiu, Victor Ştefan, Matei Ghica, Vlad Săvescu, Silviu Pleşea, Vlad Vasile şi Filip Enache.

Turneul secund al acestei faze, în care se vor disputa meciurile retur, este programat în perioada 31 ianuarie – 1 februarie. Primele două clasate în fiecare grupă se califică în Faza a III-a – Grupele Valorice A.