În primul joc de verificare al anului. Petrolul o va întâlni pe FK Gaziantep, formație clasată pe locul 9 în primul eșalon al Turciei și la care joacă românii Alexandru Maxim și Deian Sorescu.

Partida va începe astăzi, la ora 14.30, ora României, un ceas mai târziu în Antalya, și se va disputa pe terenurile bazei Sueno din Belek.

Altfel, în fiecare zi de cantonament, ședința de pregătire de dimineață pune accentul pe latura fizică, pentru ca, după-amiaza, tonul să se mai „îndulcească” puțin, elevii lui Eugen Neagoe lucrând exclusiv cu mingea.

De menționat că în n cantonament a ajuns și Denis Radu, cel care, după cum se știe, a parcurs o perioadă prelungită de recuperare, din cauza unor probleme de natură medicală.