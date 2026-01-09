CSO Băicoi a ajuns la un acord cu Tudor Țăranu, fundaș care se alătură echipei noastre după evoluțiile avute la Tricolorul Breaza, unde devenise ” liber de contract” de câteva săptămâni.

„Tudor Țăranu este un jucător defensiv determinat, disciplinat și muncitor, recunoscut pentru jocul sigur, intervențiile precise și seriozitatea din teren. Evoluând pe postul de fundaș, acesta aduce un plus de stabilitate în defensiva echipei noastre, fiind un fotbalist care pune accent pe organizare, dăruire și spirit de echipă. Transferul său la CSO Băicoi face parte din strategia clubului de a consolida compartimentul defensiv și de a construi un lot echilibrat pentru noul sezon competițional” – este prezentarea făcută de noua echipă jucătorului.