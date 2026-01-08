F. T.

În perioada premergătoare Crăciunului, Muzeul Cinegetic Posada a colectat scrisori primite de la copii adresate lui Moș Crăciun, acestea fiind „desecretizate” acum, la finalul Sărbătorilor de Iarnă.

Iar de data aceasta, „spre deosebire de anii anteriori – spun reprezentanţii muzeului – conţinutul acestora ne-a surprins și ne-a emoționat, sperând totodată că Moșul a îndeplinit toate dorințele! Mai ales că, de data aceasta, cele mai multe mesaje nu au fost despre lucruri materiale, ci despre ceva mult mai valoros, respectiv linişte, pace, iubire şi înţelegere. Ne bucurăm că muzeul a fost un loc unde aceste gânduri frumoase au prins glas și vă mulțumim tuturor celor care au ales să împărtășească astfel de mesaje, iar aceste dorinţe să fie păstrate şi în timpul anului”.