FC Petrolul Ploiești a ajuns la un acord cu gruparea Rapid București privind transferul jucătorului Robert Sălceanu.

Tânărul fotbalist venise la Ploiești în luna august, impunându-se rapid ca titular al postului de fundaș stânga. Încadrându-se și în criteriile necesare pentru jucătorii „under”, Sălceanu a bifat 14 meciuri în campionat și două în Cupa României, trecându-și în cont și golul cu care „galben-albaștrii” au obținut un punct în deplasarea cu FCSB.

Tot în această toamnă el a intrat și în circuitul reprezentativei România „U21”, fiind titular în partida cu Finlanda, din cadrul preliminariilor Campionatului European.