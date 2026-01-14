Jucătorii de la CS Blejoi s-au reȋntâlnit ȋn vederea pregătirii sezonului de primăvară, având ca obiectiv calificarea ȋn play-off-ul Ligii 3.

După o scurtă discuţie privind programul de pregătire, jucătorii au efectuat un antrenament de reacomodare la efort.

Conform paginii oficiale a clubului, s-au prezentat la reunire, sub comanda antrenorilor Răzvan Vlad, Irinel Dumitru şi Adrian Gheorghe, următorii jucători:

Portari: Paul Cernat, Eduard Berbeacă, David Creţu

Fundaşi: Iulian Drăgoi, Andrei Şerban, Ovidiu Costache, Valentin Toroiman, Aris Oprea, Vlad Gani, Dragoş Bleahu;

Mijlocaşi: Mihai Constantinescu, Ely Ionescu, Ionuţ Dima, Rareş Iliescu, Dragoş Mănescu, Mihai Nitescu, Raul Oprea, Rareş Florea;

Atacanţi: Dragoş Gheorghe, Nikolas Ionică, Ionuţ Stanciu.

A mai participat la antrenament Denis Dicu, atacant născut ȋn anul 2008, de la Dinamo și a lipsit motivat Cosmin Lambru, care se va alătura echipei ȋn zilele următoare.

Popenciu s-a lăsat!

Mijlocaşul Popenciu a luat o decizie grea, dar importantă pentru viitorul său. Student la zi al Facultăţii de Transporturi din cadrul Universităţii Politehnice Bucureşti, David nu a mai putut face faţă navetei zilnice şi a renuntat la activitatea fotbalistică, urmând a se dedica exclusiv studiului.

Breaza, cu gândul la buget

Și echipa de fotbal seniori a Tricolorului a desfășurat primul antrenament din 2026. Prima săptămână va cuprinde cinci antrenamente, iar sâmbătă – de la ora 13 – va avea loc și primul joc de pregătire pe stadionul sintetic Petrol Campina.

Vișan Marius, antrenorul echipei și totodată presedintele clubului, a declarat:

,,Deși temperaturile sunt destul de scăzute, iar în această seară ne-am antrenat la -8 grade, plecăm optimiști la drum, în care vrem să ne îndeplinim obiectivele propuse atât pe termen scurt, cât și lung.

În aceasta săptămână vor veni o serie de jucători pe care dorim să îi vedem, iar la finalul săptămâni – după jocul de sâmbătă – vom stabili forma finală a lotului cu care plecăm la drum.

Sper, în primul rând în acest an, să avem liniște din punct de vedere financiar, pentru că se anunță un an greu, iar finalul anului 2025 ne- a creat probleme, vorbind de un buget și așa destul de mic”.