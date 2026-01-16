Revelație a Ligii a III-a, unde a avut un parcurs bun, după promovarea din vară, CSO Teleajenul Vӑlenii de Munte a reluat pregătirile la baza proprie.

„Echipa noastră a reluat pregătirile, cu aceeași dorință de a munci, de a crește și de a reprezenta cu onoare culorile clubului.

Prezența suporterilor alături de noi, încă din prima zi, ne confirmă că fotbalul la Vălenii de Munte înseamnă unitate, încredere și susținere reciprocă. Le mulțumim pentru energia și sprijinul oferit. Este un nou început, cu obiective clare și dorința de a construi pas cu pas un parcurs cât mai solid” – este mesajul celor de la Văleni, antrenorul Iulius Mărgărit căutând să completeze lotul cu câțiva jucători.

Programul vălenarilor cuprinde mai multe partide amicale și două perioade de cantonament centralizat a câte 5 zile.