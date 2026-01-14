F. T.

În contextul producerii unei surpări la nivelul de sprijin al părții carosabile aferente sensului de deplasare Cornu – Câmpina, IPJ Prahova a luat măsura introducerii unor restricții parțiale de circulație pe Bulevardul Carol I din municipiu.

Astfel, a fost restricționat traficul rutier pe sensul de mers afectat, fiind instituite semnalizări rutiere temporare corespunzătoare, prin montarea și punerea în funcțiune a semafoarelor electrice provizorii, în vederea dirijării și fluidizării circulației. Totodată, a fost instituită restricționarea circulației autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone.

Pe cale de consecință, agenții rutieri prahoveni recomandă participanților la trafic să adopte o conduită preventivă, să circule cu atenție sporită, să respecte regimul de semnalizare rutieră temporar instituit, precum și dispozițiile polițiștilor rutieri aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu.