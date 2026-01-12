V. S.

O alunecare de teren a afectat, la finalul săptămânii trecute, carosabilul pe Bulevardul Carol I – Cartier Câmpinița, din municipiul Câmpina. Potrivit Primăriei Câmpina, alunecarea de teren a antrenat prăbușirea terasamentului, fiind luate măsuri de urgență, în cadrul unei ședințe extraordinare a Comitetului Local pentru Situații de Urgență (CLSU) Câmpina, desfășurată vineri seară: montarea de urgență a semnalizării rutiere în zona afectată; restricționarea traficului greu, cu montarea indicatoarelor corespunzătoare; monitorizarea permanentă a zonei de către Poliția Locală, cu posibilitatea închiderii circulației, dacă situația se agravează.

Sâmbătă, președintele CJ Prahova, Virgiliu Nanu, a fost la Câmpina, la intrarea dinspre DN1 – Cornu, pentru a vedea direct situația apărută în urma alunecării de teren și a prăbușirii terasamentului.

”Am considerat necesar să fiu pe teren, să discut cu autoritățile locale și să înțeleg exact riscurile și pașii care se impun. Situația este serioasă. Au fost luate măsuri imediate pentru siguranța oamenilor: semnalizare rutieră de urgență, restricționarea traficului greu și monitorizarea permanentă a zonei, cu posibilitatea închiderii circulației dacă evoluția fenomenului o va impune. Consiliul Județean Prahova este în contact permanent cu Primăria Câmpina. Coordonarea între instituții este esențială în astfel de momente, iar siguranța cetățenilor rămâne prioritatea absolută. Vom urmări atent evoluția situației și vom sprijini toate demersurile necesare pentru stabilizarea zonei și pentru desfășurarea traficului în condiții de siguranță. Le cer tuturor să respecte semnalizarea rutieră și recomandările autorităților”, a transmis Virgiliu Nanu.