Vacanța de iarnă s-a scurs aproape fără să ne dăm seama, așa încât doar câteva zile ne mai despart de prima confruntare oficială a anului. Și va fi un meci extrem de interesant pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești, acolo unde Petrolul, formație care caută să se desprindă de zona periculoasă a clasamentului, o va întâlni pe Universitatea Craiova, lidera ierarhiei și, fără doar și poate, una dintre principalele pretendente la titlu.

Partida se va desfășura luni, 19 ianuarie, începând cu ora 20.00, iar biletele vor putea fi procurate on-line, începând de astăzi, de aici: https://bilete.shop.fcpetrolul.ro/ si www.entertix.ro.

Tichetele vor fi disponibile și în format fizic, la casa stadionului „Ilie Oană”, ce va fi deschisă după următorul program:

Vineri, 16 ianuarie: 10.00 – 14.00

Sâmbătă, 17 ianuarie: 10.00 – 14.00

Duminică, 18 ianuarie: 10.00 – 14.00

Luni, 19 ianuarie: 10.00 – pauza meciului

Prețurile biletelor vor fi următoarele:

– Peluze: 15 lei

– Tribuna 2: 30 lei

– Tribuna 1: 40 lei

– Tribuna 0: 70 lei