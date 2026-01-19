Venit sub formă de împrumut de la Rapid București, Rareș Mihai Pop (20 ani, 1.77 metri) joacă în banda dreaptă, și are, deja, 95 de meciuri disputate în Superliga, pentru UTA și Rapid, dar și 12 goluri marcate. De altfel, Pop a avut parte de un debut timpuriu pe prima scenă fotbalistică a țării, în octombrie 2022, la vârsta de doar 17 ani! Pop și Ignat vor fi astfel jucătorii Petrolului, până la vară, la schimb cu Sălceanu, pentru care Rapid va plăti și o sumă de bani, tot la finalul sezonului. El este, de asemenea, un ­obișnuit al loturilor naționale de juniori, aflându-se pe teren în toate cele patru ­partide oficiale disputate de către România U21, în toamnă, în cadrul preliminariilor CE 2027. Rareș Pop s-a prezentat deja la antrenamentele „lupilor”, fiind, astfel, pregătit să debuteze în tricoul „galben-albastru” chiar la primul joc oficial al anului, cel de astăzi, cu Universitatea Craiova, ce se va disputa pe arena „Ilie Oană”, de la ora 20.00.