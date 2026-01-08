Dosarul se află în Camera preliminară, la Curtea de Apel București

La 14 iulie 2025, Tribunalul București constata legalitatea sesizării instanței, dar și a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție Secția de combatere a corupției, într-unul dintre dosarele care au zguduit județul Prahova, la începutul anului 2024: ”lotul Lamborghini”, format din șapte inculpați, în frunte cu Iulian Dumitrescu, fostul președinte al Consiliului Județean Prahova, fost lider al PNL Prahova și fost prim-vicepreședinte la nivel național al Partidului Național Liberal.

Deși a trecut mai bine de jumătate de an de la această decizie, Iulian Dumitrescu, Angelica Marilena Lambrea, Daniel-Adrian Lambrea, Iulian Iacomi, Marina Mateescu, Anna-Maria Vasile și Daniel Dunăreanu – trimiși în judecată pentru fapte de corupție, în luna decembrie 2024 – nu au intrat pe fond sub lupa judecătorilor, dosarul aflându-se tot pe masa magistraților Camerei preliminare a Curții de Apel București, cei care vor fi obligați fie să decidă restituirea cauzei la procurori, fie respingerea contestației depuse de cei șapte inculpați, prin care au atacat decizia de la mijlocul lunii iulie 2025.

Pe 9 decembrie 2024, DNA transmitea un comunicat de presă prin care anunțau că procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea în judecată față de un număr de 7 persoane, printre care se aflau Iulian Dumitrescu, fostul președinte al CJ Prahova, sora și cumnatul acestuia, și alte patru persoane.

În comunicatul oficial emis la trimiterea în judecată, Direcția Națională Anticorupție prezenta faptele de care erau acuzați cei șapte:

”1. DUMITRESCU IULIAN, la data faptelor președinte al Consiliului Județean Prahova, pentru 6 infracțiuni, după cum urmează: trafic de influență, 2 infracțiuni de luare de mită, dare de mită în formă continuată (55 acte materiale), efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, în formă continuată (6 acte materiale) și fals în declarații de avere în formă continuată (4 acte materiale),

2. IACOMI IULIAN, primar al Orașului Lehliu Gară, județul Călărași, pentru infracțiunea de luare de mită în formă continuată (55 acte materiale),

3. VASILE ANNA-MARIA, fost administrator public al județului Prahova și fost președinte CA la Distributie Energie Electrica Romania SA pentru fals în declarații de avere în formă continuată (29 acte materiale),

4. trei persoane fizice pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la luare de mită și

5. o persoană fizică pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la dare de mită.

În rechizitoriul procurorilor se arată că, în cauză, există probe din care rezultă următoarea stare de fapt:

Inculpatul DUMITRESCU IULIAN:

– în perioada 15.04.2021–08.06.2021 ar fi acceptat promisiunea unui martor de a primi o sumă de 160.000 de lei, reprezentând un procent de 3% rotunjit din valoarea facturilor emise de o firmă către Administrația Străzilor București și neachitate la acel moment, lăsând să se creadă că are influență asupra funcționarilor publici din cadrul Administrației Străzilor București pentru urgentarea plății, iar ulterior acceptării promisiunii și în legătură cu aceasta, ar fi primit prin intermediul unei complice suma totală de 130.000 lei, în 3 tranșe (50.000 lei în data de 06.07.2021, 40.000 lei în data de 23.08.2021, 40.000 de lei în data de 06.09.2021).

– în contextul executării a două acorduri cadru încheiate de asocieri de firme cu Consiliul Județean Prahova pentru servicii și lucrări de întreținere și reparații a drumurilor, podurilor și anexelor acestora, în perioada 18.03.2022 – 15.06.2022, ar fi pretins un procent de 5% din valoarea fără TVA a facturilor emise de una din firme către Consiliul Județean Prahova și încasate de la aceasta din urmă, iar, în urma acestei pretinderi, în perioada 14.07.2022 – 11.08.2022, în Municipiul București, ar fi primit în mod necuvenit, prin intermediul unui complice, suma totală de 421.930 lei.

– în perioada 10.10.2022-16.12.2022 ar fi pretins în mod direct, de la un martor, a cărei firmă pe care o coordona avea încheiate acorduri cadru cu Consiliul Județean Prahova la acel moment, suma de 47.500.000 de lei, ca preț supraevaluat al părților sociale ale unei firme pe care inculpatul o administra în fapt, în condițiile în care valoarea firmei era de 30.382.818 lei și ar fi primit în urma acestei pretinderi, pentru sine și pentru altul, în intervalul 09.01.2023-29.01.2024, suma totală de 17.675.000 lei, din care de suma totală de 3.494.336,4 lei ar fi beneficiat inculpatul și membrii săi de familie (soție, copii aflați în întreținere).

– în perioada 22.10.2021-06.02.2023, ajutat de doi complici, ar fi dat numerar inculpatului IACOMI IULIAN, primarul Orașului Lehliu Gară, suma totală de 1.153.350 lei, în 48 de tranșe și 74.000 de euro, în 7 tranșe, care nu i se cuvenea, în legătură cu îndeplinirea de către inculpatul Iacomi Iulian a unor acte ce intrau în îndatoririle sale de serviciu în domeniul urbanismului cu privire la un teren de 70.000 mp vândut de firma administrată în fapt de inculpatul Dumitrescu Iulian cu suma de 1.120.000 euro.

– în perioada 23.08.2021-06.12.2022, exercitând în fapt funcția de administrator a cinci societăți comerciale, exercitare incompatibilă conform legii cu funcția de președinte de consiliu județean, ar fi dispus efectuarea a 6 (șase) operațiuni financiare, după cum urmează: 1. vânzarea unui teren de 7 hectare pentru care ar fi încasat suma de 1.120.000 euro 2. încheierea unei asocieri în participațiune de pe urma căreia s-ar fi încasat suma de 983.125 lei 3. încheierea unui contract de prestări servicii de consiliere în afaceri, din care ar fi încasat suma de 732.735 lei 4. vânzarea unui număr de 4 autotractoare și 3 semiremorci pentru suma de 119.000 lei 5. vânzarea unui autocamion pentru suma de 70.349 lei, fiind primită suplimentar, fără factură și suma de 10.000 de euro 6. vânzarea a 5 camioane cu suma de 1.770.126 lei.

– ar fi menționat date necorespunzătoare adevărului în declarațiile de avere din datele de 08.06.2021, 19.04.2022, 15.06.2023 și 11.06.2024, după caz, după cum urmează:

– nu ar fi menționat suma totală de 4.708.317,17 lei și 20.950 GBP utilizată de pe conturile bancare ale surorii sale, în beneficiul său și al membrilor de familie (soție, copii aflați în întreținere);

– nu ar fi menționat suma totală de 2.587.000 lei încasată în conturile personale, fie că suma s-a primit cu titlu oneros, fie că s-a primit cu titlu gratuit;

– nu ar fi menționat bunuri de natura metalelor prețioase și bijuterii în valoare totală de 821.045 lei și un tablou în valoare de 288.742 lei.

Inculpata VASILE ANNA-MARIA nu ar fi înscris, în perioada 2015-2023, în declarațiile de avere 3 terenuri și o casă dobândite de soțul acesteia prin moștenire, deși avea cunoștință de existența lor.

La data emiterii rechizitoriului, inculpații DUMITRESCU IULIAN și IACOMI IULIAN, respectiv trei complici, erau cercetați sub control judiciar.

În cauză procurorii au instituit măsuri asiguratorii asupra următoarelor bunuri: 1 imobil aparținând în fapt inculpatului Dumitrescu Iulian, 2 imobile aparținând inculpatului Iacomi Iulian, 14 imobile aparținând complicilor, bijuterii și ceasuri identificate la percheziția domiciliară, conturi bancare ale inculpaților și sume de bani identificate la perchezițiile domiciliare.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București cu propunerea de a se menține măsurile preventive și asiguratorii dispuse în cauză.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla pe 4 februarie 2026, când este stabilită o nouă ședință în Camera preliminară a Curții de Apel București, unde, din septembrie 2024 și până în prezent, au fost doar două termene în acest dosar, ambele soldate cu amânare.