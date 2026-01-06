Rămasă fără antrenorul principal – Valentin Lazăr, formația prahoveană de Liga a III-a, CSO Băicoi, a făcut prima «mutare» din 2026 la capitolul transferuri de jucători.

Astfel, atacantul Robert Tudor a semnat cu CSO Băicoi din Liga 3. Fostul internațional de juniori jucase în prima parte a sezonului tot în a treia divizie, la CSL Ștefăneștii de Jos.

Format la Petrolul Ploiești, atacantul a ajuns în vara lui 2018 la FCSB, de care s-a despărțit definitiv în vara lui 2023, trecând apoi pe la CS Blejoi. Rămâne de văzut care va fi alegerea pentru banca tehnică, varianta Pompiliu Stoica fiind «negată» de către oficialii echipei.

Șase amicale stabilite

Clubul Sportiv Orășenesc Băicoi va disputa și o serie de meciuri amicale, parte din pregătirea pentru reluarea competițiilor oficiale.

Programul meciurilor amicale cuprinde 6 dueluri, după cum urmează:

• 24.01.2025 – Cornu – CSO Băicoi

• 31.01.2026 – Mogoșoaia – CSO Băicoi

• 07.02.2026 – CSO Băicoi – Voluntari

• 12.02.2026 – CSO Băicoi – Crevedia

• 14.02.2026 – Axi Arena – CSO Băicoi

• 21.02.2026 – Omega București – CSO Băicoi