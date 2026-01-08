Președintele Nicușor Dan va negocia, în perioada următoare, numirile la șefia parchetelor și serviciilor secrete. Potrivit surselor politice citate de G4 Media și Mediafax, discuțiile vor fi purtate cu toate partidele, însă decizionale vor fi cele cu PSD, întrucât formațiunea are cel mai mare număr de parlamentari și pentru că pentru că are Ministerul Justiției, cel care face propunerile de șefi de parchete.

Potrivit surselor G4 Media, prioritățile lui Nicușor Dan sunt numirile la șefia SRI și DNA.

În plus, este de așteptat ca ministrul Justiției, Radu Marinescu, să declanșeze în scurt timp procedura pentru desemnarea noilor șefi la Parchetul General, DNA și DIICOT, fiind vorba de șefii celor trei parchete, adjuncții lor și șefii de secții, mai relevă sursa citată.

Declanșarea acestei proceduri pentru șefii parchetelor ar avea loc la o lună după consultările de la Palatul Cotroceni, după publicarea documentarului Recorder privind sistemul justiției.

În paralel, tot în luna ianuarie, ar urma să fie organizat și referendumul anunțat de președintele Dan în luna decembrie, prin care magistrații vor fi întrebați dacă CSM acționează în interes public sau nu.