N. Dumitrescu

Conform unei situații valabile la finalul anului trecut, la nivel național, Prahova se menține în topul județelor cu cel mai mare număr de pensionari. Concret, la data de 30 noiembrie 2025, în evidența Casei Județene de Pensii Prahova se aflau 228.640 de beneficiari, din care 188.240 de persoane erau pensionari de asigurări sociale de stat; 2.241 – pensionari din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor; 38.063 – beneficiari de legi speciale, alte 96 de persoane fiind pensionate ca urmare a unor accidente de muncă și dobândirea de boli profesionale. ”După municipiul București, Casa Județeană de Pensii Prahova este cea mai mare casă de pensii din țară, în ceea ce privește numărul de beneficiari. Numărul mediu de pensionari din România a ajuns la 4.577.392, în noiembrie 2025, în creștere cu 25.596 față de aceași perioadă a anului 2024, potrivit unor date publicate de Casa Națională de Pensii Publice. În Prahova, numărul pensionarilor a crescut cu 839”, ne-a precizat Graziella Chițu, consilier în cadrul Serviciului Comunicare și Relații Publice al Casei Județene de Pensii Prahova, de la care am primit și o detaliere pentru fiecare categorie de pensionari. Concret, în cazul pensionarilor de asigurări sociale de stat, numărul acestora este de 188.240, din care: beneficiari de pensie pentru limită de vârstă 146.262; de pensie anticipată 74; de pensie anticipată parțială 2.203; de pensie de invaliditate 19.101; de pensie de urmaș 20.596. Pensionari din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor- 2.241 beneficiari, din care: de pensie de limită de vârstă 2.188; de pensie de invaliditate 5; de pensie de urmaș 48. ”În primele 11 luni ale anului 2025, la nivelul instituției noastre s-au înregistrat următoarele cheltuieli cu plata pensiilor și a celorlalte indemnizații/prestații reglementate prin legi speciale: din Bugetul de asigurări sociale de stat 6.382.623.242 lei, din Bugetul de stat 486.788.177 lei; din Fondul de accidente de muncă și boli profesionale 2.046.612 lei; ajutoare de deces 67.149068 lei. Total cheltuieli 6.938.607.098 lei”, mai reiese din datele primite de la Casa Județeană de Pensii Prahova, de la care am primit detalii și despre cuantumul pensiilor. ”La nivel național, la data de 30 noiembrie 2025, pensia medie era în cuantum de 2.818 lei, mai mică decât pensia medie înregistrată în județul Prahova, care a fost în cuantum de 3.020 lei. În Prahova, pensia medie aferentă numărului total de pensionari de asigurări sociale de stat, la 30 noiembrie 2025, a fost de 3.020 lei, cu aproximativ 15 % mai mare decât pensia medie din aceeași perioadă a anului 2023 și cam la aceeași valoare cu pensia medie a anului 2024. În funcție de categoria de pensie, pensia medie de asigurări sociale de stat este structurată astfel: pensia pentru limită de vârstă: 3.451 lei; pensia anticipată: 3.562 lei; pensia anticipată parțială: 2.682 lei; pensia de invaliditate: 1.136 lei; pensia de urmaș: 1.736 lei. În prezent, valoarea pensiei sociale minim garantată este de 1.281 de lei și a fost stabilită din 2024, conform OUG nr. 115/2023. La data de 30 noiembrie 2025, la nivelul Casei Județene de Pensii Prahova beneficiau de pensie socială minimă garantată un număr total de 29.464 de pensionari. În luna noiembrie 2025, la nivelul județului Prahova, raportul de dependență salariat/pensionar era de 1,04 salariați la un pensionar. În ceea ce privește procesul de recalculare a pensiilor, reglementat de art. 155 din Legea nr. 360/2023, privind sistemul public de pensii, dintr-un total de 11.804 de dosare care formează obiectul “micii recalculari”, 6.214 de cazuri au fost soluționate până la data de 30 noiembrie 2025”, se mai precizează în datele primite de la Casa Județeană de Pensii Prahova.