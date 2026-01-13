Mii de contribuabili au achitat, deja, în integralitate impozitele datorate

N. Dumitrescu

Deși, așa cum v-am mai informat, anul acesta, în comparație cu 2025, impozitele și taxele locale au fost majorate cu aproape 80%, ploieștenii au ales să scape de grija achitării lor încă din primele zile ale anului. Confirmarea a venit, ieri, chiar de la reprezentanții Serviciului Public Finanțe Locale (SPFL) Ploiești, care au făcut public faptul că, deja, mii de contribuabili ploieșteni și-au achitat taxele și impozitele locale pe locuințele, autoturismele ori terenurile aflate în proprietate, unii dintre ei făcând dovada că sunt buni contribuabili, achitând în integralitate suma datorată pe întregul an. ”Mulțumim celor 4.852 de ploieșteni care au achitat, în aceste zile de început de an, impozitele datorate! Dintre aceștia, pentru că au achitat întreaga sumă datorată, anticipat, un numar de 4.251 au beneficiat de bonificația de 10% acordată în cazul respectării acestor condiții”, se precizează într-un anunț al SPFL Ploiești. Cu siguranță, în cazul acelora care au ales să achite tot impozitul datorat pe anul 2026, miza a fost, așa cum s-a întâmplat și în ultimii ani, reducerea cu 10% din suma datorată, care se acordă tuturor contribuabililor care plătesc întreaga sumă datorată până la primul termen de plată, respectiv 31 martie. În 2025, de pildă, până la data de 31 decembrie, 140.743 de contribibuabili și-au achitat taxele și impozitele locale, din care 101.684 au primit bonificația de 10% menționată.

Reamintim faptul că, în cazul impozitului pe clădirile rezidențiale pentru persoanele fizice, norma prevăzută de lege pentru anul 2026 a fost majorată cu aproximativ 80%, textul legii prevăzând și faptul că, printre altele, ”cota impozitului pe clădiri pentru anul 2026 nu poate fi mai mică decât cota stabilită pentru anul 2025”. De asemenea, anul acesta, impozitul auto se calculează în funcție de capacitatea cilindrică, dar și în funcție de norma de poluare. Conform unei situații aflate în evidența SPFL Ploiești, la finalul anului trecut, numărul de contribuabili persoane fizice care dețineau în proprietate clădiri a fost de 122.412 (din care 70.818 – proprietari de apartamente), alți 1.886 de proprietari fiind contribuabili persoane juridice, evidențele scoțând la iveală faptul că unii dintre ploieșteni au chiar mult mai multe clădiri în proprietate. Mai exact, anul trecut, 2.350 de contribuabili persoane fizice dețineau două clădiri în afara celei de domiciliu; 640 – trei clădiri în afara celei de domiciliu, alte aproape 500 de persoane deținând mai mult de trei clădiri în afara celei de domiciliu. Pe de altă parte, la finalul anului 2025 erau înregistrați 60.758 de contribuabili persoane fizice care dețineau în proprietate mijloace de transport, din care: 43.209 ploieșteni dețineau o singură mașină; 12.434 – două mijloace de transport; 3.363 – trei mijloace transport; 369 – peste 6 mijloace de transport; 1.000 – patru mijloace de transport; 383 – cinci mijloace de transport, cu mențiunea că numărul de contribuabili persoane juridice care dețin în proprietate mijloace de transport a fost, la finalul anului trecut, de 5.321.