FC Petrolul Ploiești a ajuns la un acord cu jucătorul Andres Dumitrescu (24 ani), acesta semnând cu clubul un contract valabil până la finalul stagiunii 2026-2027.

Născut la Slatina, Andres Dumitrescu s-a remarcat în tricoul echipei Sepsi OSK Sf. Gheorghe, cu care a câștigat două Cupe ale României și tot atâtea Supercupe, înainte să se transfere, în vara lui 2023, la galonata formație cehă Slavia Praga, care a dat 1 milion de euro pentru a-l cumpăra. A revenit, sub formă de împrumut, la Sepsi, pe perioada sezoanelor ‘23/’24 și ‘24/’25, iar din vara anului trecut a fost detașat la Sigma Olomouc, având cinci prezențe, în actuala stagiune, în prima ligă din Cehia, Cupa Cehiei, preliminariile Europa League și faza grupelor Conference League. Evoluând pe postul de fundaș stânga, Andres Dumitrescu a făcut parte din lotul „tricolorilor” la turneul final al Campionatului European „U21” din 2023, fiind, de asemenea, convocat și la repezentativa de seniori, cu prilejul partidei cu Israel, din noiembrie 2023.