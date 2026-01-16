N. Dumitrescu

Conform prevederilor legale, de la 1 ianuarie 2026, noul registru de evidență a salariaților, Reges Online, a devenit oficial singura platformă utilizată pentru raportarea contractelor individuale de muncă în România. În consecință, vechiul Revisal a fost dezactivat complet, iar toate operațiunile privind evidența angajaților se realizează exclusiv prin Reges Online, această schimbare marcând un pas important în digitalizarea relațiilor de muncă, având ca obiectiv principal creșterea transparenței și eficientizarea raportărilor dintre angajatori și autorități. Astfel, toți angajatorii, indiferent de dimensiune sau domeniu de activitate, au fost obligați, până la data de 31 decembrie 2025, să își creeze conturi în noul sistem și să introducă datele aferente contractelor individuale de muncă active care nu s-au regăsit în baza de date a fostului Revisal, prin noul registru angajatorii putând să gestioneze angajările, modificările contractuale și încetările contractelor de muncă exclusiv în format digital. Conform informațiilor din baza de date a Inspecției Muncii, până la finalul anului trecut, din totalul de 22.011 de angajatori prahoveni s-au înregistrat 19.672, restul reușind să se înroleze în noua platformă până la data de 14 ianuarie a.c. ”Începând cu data de 1 ianuarie 2026, aplicația Revisal nu mai este disponibilă, toate raportările efectuându-se exclusiv prin noua platforma digitală Reges Online. De asemenea, potrivit Hotărârii nr.295/2025 privind Registrul general de evidenţă a salariaţilor – Reges Online, nerespectarea obligației privind înregistrarea în Registru, în termen legal, se sancționează cu amendă de la 15.000 de lei la 20.000 de lei, iar necompletarea tuturor elementelor contractelor individuale de muncă active la data înrolării în noul sistem, care nu se regăsesc în Revisal, se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei. Precizăm că inspectorii de muncă din cadrul ITM Prahova vin în continuare în sprijinul angajatorilor prahoveni, acordând îndrumarea necesară și, totodată, vor monitoriza respectarea prevederilor legale în vigoare, referitoare la completarea în contractele individuale de muncă a tuturor elementelor care nu se regăseau în vechea platformă Revisal”, ne-a precizat Alina Rotaru, inspector în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Prahova, Compartimentul Comunicare și Indicatori Statistici, căreia i-am solicitat să ne precizeze care sunt și avantajele înscrierii în noul registru pentru angajatori. Astfel, principalele beneficii pe care le oferă Reges Online sunt următoarele: administrarea digitală a contractelor de muncă și acces permanent la istoricul acestora; raportarea în timp real și actualizarea automată a aplicației; accesul securizat prin certificat digital calificat sau RoeID; integrarea cu sistemele informatice interne de resurse umane, fără proceduri suplimentare de transfer a datelor. ”Platforma digitală este disponibilă direct din browser, fără instalare locală, accesând https://reges.inspectiamuncii.ro/. Autentificarea în registru se poate realiza fie cu cont creat pe platforma RoeID, fie cu semnatură digitală confirmată la ANAF”, ne-a mai precizat reprezentantul ITM Prahova, de la care am aflat că înscrierea în Reges Online are avantaje inclusiv pentru salariați. ”Salariații au acces la propriile date din Reges Online, platforma permițând consultarea și extragerea de informații despre propriul contract de muncă și istoricul relațiilor de muncă. Respectiv, în cazul contractului individual de muncă: data încheierii contractului și a încetării (dacă e cazul); tipul contractului (pe durată nedeterminată/determinată); funcția/ocupația și codul COR; locul de muncă și programul de lucru; salariul de bază. De asemenea, se mai pot afla informații despre: modificări ale salariului sau ale funcției; suspendări ale contractului (perioade de concediu medical, alte motive); încetări ale contractului de muncă și datele asociate acestora. Salariații pot obține extrase din Registru astfel:online, prin accesarea aplicaţiei Rges Online, secţiunea „Registrul pentru Salariaţi“ sau a aplicaţiei „Salariat“, de pe telefonul mobil; de la Info Kioskul amplasat la sediul inspectoratului teritorial de muncă; de la angajatori; de la inspectoratul teritorial de muncă, în situaţia în care salariatul nu are nicio posibilitate tehnică de a obţine acces la Reges Online”, ne-a mai precizat reprezentantul ITM Prahova.