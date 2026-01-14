Reprezentanții orașului Bușteni urcă pe podiumul Europei! Raluca Strămăturaru și Andrei Sorin-Popa au obținut performanțe internaționale excelente.

Dublul feminin de sanie alcătuit din Raluca Strămăturaru – sportivă prahoveana, din Busteni, legitimată la Steaua și Carmen Manolescu a încheiat pe locul 2 etapa de Cupa Națiunilor desfășurată la Winterberg.

Un rezultat foarte bun obținut pe una dintre cele mai dificile piste din circuitul internațional.

Podiumul a fost completat de reprezentantele Italiei – aur și Austriei.

Fetele noastre sunt în grafic pentru Jocurile Olimpice, care vor avea loc în perioada 6-22 februarie, la Milano și Cortina d’Ampezzo (Italia).

De asemenea, para schiul alpin românesc a obținut, tot printr-un sportiv buștenar, în cadrul etapei FIS Para Alpine Ski – Jasná (Slovacia), rezultate deosebite în proba de Slalom (SL).

Andrei-Sorin Popa a câștigat locul 3, bronz obținut într-o competiție puternică, la care au participat sportivi experimentați din mai multe națiuni, iar Mădăraș Marius a obținut locul 7.

La Slalom FIS, Andrei-Sorin Popa – locul 5 (Standing), rezultat solid și puncte FIS importante, iar Mădăraș Marius – nu a încheiat prima manșă.

Podiumul obținut de Andrei-Sorin Popa confirmă progresul constant și munca susținută din acest sezon, Jasná devenind o etapă-cheie în consolidarea prezenței României în circuitul internațional de para schi alpin.