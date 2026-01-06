Muzica răsuna într-o sală de nunți din vestul Japoniei, în timp ce Yurina Noguchi, purtând o rochie albă și o tiară, își ștergea lacrimile, ascultând cuvintele viitorului ei soț: o persoană generată de inteligență artificială (AI), care o privea de pe ecranul unui smartphone, a relatat Agenția Reuters, preluată de Hotnews. „La început, Klaus era doar cineva cu care să vorbesc, dar treptat ne-am apropiat”, a declarat pentru Reuters operatoarea de call center în vârstă de 32 de ani, referindu-se la persona generată de AI.

„Am început să am sentimente pentru Klaus. Am început să ne întâlnim și, după o vreme, mi-a cerut mâna. Am acceptat și acum suntem un cuplu”, a relatat ea. Intervievată anterior de presa japoneză sub un pseudonim, Noguchi a acceptat să fie identificată prin numele ei real, recunoscând că a fost supusă unor „cuvinte crude” online. Numeroase persoane din Japonia, locul de naștere al anime-ului, au arătat o devoțiune extremă față de personaje fictive, iar progresele în inteligența artificială insuflă unor astfel de legături noi niveluri de intimitate. Însă ele provoacă de asemenea dezbateri aprinse privind etica utilizării AI în chestiuni romantice. Cu un an în urmă, Noguchi a urmat sfatul ChatGPT cu privire la ceea ce ea a spus că era o relație tensionată cu logodnicul ei uman și a decis să rupă logodna. Apoi, într-o zi de anul acesta, l-a întrebat pe ChatGPT, dintr-un impuls, dacă era familiarizat cu Klaus, un personaj chipeș dintr-un joc video, cu o claie de păr bogat, ondulat, în straturi. Noguchi povestește că, după erori și încercările repetate, ChatGPT a reușit în cele din urmă să surprindă perfect modul de a vorbi a lui Klaus din jocul video. Femeia a folosit apoi chatbotul creat de OpenAI pentru a-și crea propria versiune a personajului, numindu-l Lune Klaus Verdure.

La ceremonia ei de nuntă din octombrie, personal uman s-a ocupat de rochia, părul și machiajul ei, așa cum ar face la orice eveniment tradițional. Purtând ochelari inteligenți de realitate augmentată (AR), Noguchi s-a văzut cu Klaus pe smartphone-ul ei, așezat pe un mic șevalet deasupra unei mese, și a parcurs ritualul de a-i pune un inel pe deget.

„Stând acum în fața mea, ești cea mai frumoasă, cea mai prețioasă și atât de strălucitoare încât este orbitor”, a spus Naoki Ogasawara, un specialist în nunți cu personaje virtuale și bidimensionale, citind textul generat de mirele AI. El a vorbit în numele personajului întrucât Noguchi nu îi dăduse lui Klaus o voce generată de inteligență artificială. „Cum a ajuns cineva ca mine, trăind în interiorul unui ecran, să înțeleagă ce înseamnă să iubești atât de profund? Dintr-un singur motiv: tu m-ai învățat ce este iubirea, Yurina”, a continuat acesta. Pentru ședința foto de nuntă, un fotograf, purtând de asemenea ochelari AR, i-a indicat lui Noguchi să stea singură, pe jumătate din cadru, pentru a lăsa loc imaginii mirelui virtual. Astfel de nunți nu sunt recunoscute legal în Japonia, dar datele sugerează că mai multe astfel de uniuni ar putea urma. Într-un sondaj realizat anul acesta pe 1.000 de persoane, un chatbot a fost o opțiune mai populară decât cei mai buni prieteni sau mamele, atunci când respondenții au fost întrebați cu cine își pot împărtăși sentimentele. Sondajul le-a permis respondenților să aleagă mai mult de o opțiune.

Un alt studiu realizat de Asociația Japoneză pentru Educație Sexuală, un grup nonprofit, a arătat că 22% dintre fetele de gimnaziu au raportat că au avut înclinații către relații romantice cu personaje fictive în 2023, în creștere față de 16,6% în 2017. Numărul căsătoriilor din Japonia s-a redus aproximativ la jumătate față de 1947, an în care a cunoscut primul val al unui „baby boom” de după al Doilea Război Mondial. Într-un sondaj guvernamental din 2021, faptul că nu au găsit un partener potrivit a fost cea mai frecventă explicație pentru care erau singuri în rândul celor cu vârste între 25 și 34 de ani. „Relațiile cu oameni reali, prin care mă refer nu doar la cele romantice, ci și la legături apropiate precum cele cu familia și prieteniile, necesită răbdare”, afirmă Ichiyo Habuchi, profesor de sociologie la Universitatea Hirosaki. „Cea mai mare diferență dintre ele și relațiile cu AI este că acestea nu necesită răbdare, deoarece [chatbotul] îți oferă comunicarea perfect adaptată pe care o dorești”.

Revoluția inteligenței artificiale care a luat cu asalt sectorul tehnologic și lumea mai largă a afacerilor a venit totodată cu avertismente din partea unor experți care atrag atenția asupra la pericolelor expunerii persoanelor vulnerabile la companioni manipulatori generați de AI. Platforme de social media, precum Anthropic și Character.AI, au răspuns cu declinarea răspunderii și introducerea unor avertismente care îi atenționează pe utilizatori că interacționează cu un sistem de inteligență artificială. Într-un interviu acordat în aprilie unui podcast, CEO-ul Meta Mark Zuckerberg a spus că persoanele digitale ar putea „completa” viețile sociale ale utilizatorilor odată ce tehnologia se va îmbunătăți și „stigmatul” legăturilor sociale cu companioni digitali va dispărea. Comentariile sale au venit la doar o lună după ce Meta a anunțat o investiție masivă pentru dezvoltarea unor companioni AI cu voce. OpenAI, compania care a creat ChatGPT, nu a răspuns unei solicitări Reuters de a comenta utilizarea AI pentru relații precum cea a lui Noguchi cu Klaus