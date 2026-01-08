Potrivit datelor aferente perioadei 1 ianuarie – 30 noiembrie 2025, prezentate de către Poliţia Română, la nivel național, numărul faptelor penale înregistrate în domeniul violenței domestice a scăzut cu 17,8% față de perioada similară a anului 2024.

În acest context, aceeaşi sursă detaliză: „Au fost înregistrate scăderi, comparativ cu perioada similară din anul 2024, pentru lovire sau alte violențe, amenințare şi abandonul de familie”.

Tot Poliţia Română mai precizează faptul că, „în perioada menţionată, au fost emise de către polițiști 13.995 de ordine de protecție provizorii, 5.258 dintre acestea fiind transformate în ordine de protecție de către instanțele de judecată. Referitor la nerespectarea ordinului de protecție provizoriu, au fost sesizate 964 de infracțiuni, dintre care 535 în mediul urban și 429 în mediul în rural.

„De asemenea, în primele 11 luni ale anului 2025, la nivel național, în 4.117 situații, a fost pusă în aplicare măsura de obligare a agresorului de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere”, mai informează sursa citată.