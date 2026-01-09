Formația din Liga 3 , CSO Băicoi a ajuns la un acord cu Dragoș Mihalache, care preia funcția de antrenor principal al echipei, începând cu startul în pregătiri, programat pe 13 ianuarie.

„Dragoș Mihalache este un tehnician ambițios, dedicat și pasionat de fotbal, recunoscut pentru seriozitatea sa, disciplina impusă în cadrul lotului și pentru modul modern de abordare a jocului. Prin filosofia sa de joc, bazată pe organizare, intensitate și dorință permanentă de progres, noul antrenor își propune să construiască o echipă competitivă și determinată.

Venirea sa la CSO Băicoi marchează începutul unui nou capitol pentru clubul nostru, obiectivul principal fiind dezvoltarea grupului, consolidarea identității de joc și obținerea unor rezultate care să aducă satisfacție suporterilor băicoieni.

Cu multă muncă, implicare și încredere, Dragoș Mihalache vine să pună bazele unui proiect solid, orientat spre viitor și performanță.” – acesta este mesajul clubului din Liga 3., care rămăsese fără tehnician după plecarea lui Valentin Lazăr la Crevedia.