Compania Nestle România a anunţat că retrage de la vânzare şi recheamă de la consumatori noi loturi din mai multe sortimente de lapte praf pentru bebeluşi, din cauza posibilei prezenţe a cereulidei, o toxină care provoacă greaţă şi vomă. Clienţii pot returna produsele în magazinele de unde le-au achiziţionat, potrivit News.ro.
Conform informaţiilor disponibile pe site-ul Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), Nestlé România recheamă voluntar o cantitate limitată din formulele de lapte, cu anumite date de identificare.
”Siguranţa şi bunăstarea sugarilor reprezintă prioritatea noastră absolută. Din prudenţă maximă, compania a decis să efectueze această rechemare voluntară, luând în considerare posibila prezenţă a cereulidei în loturile vizate de rechemare, din cauza unei probleme de neconformitate a unui ingredient provenit de la un furnizor extern, ingredient folosit în reţeta acestor produse. Furnizorul a fost anunţat, iar utilizarea ingredientului a fost oprită. Nu au fost semnalate cazuri confirmate de probleme de sănătate asociate consumului produselor din loturile menţionate”, a arătat Nestle România.
Este vorba despre loturi ale produselor NAN Expertpro Confort 1, NAN Expertpro Confort 2, NAN 1 Supremepro, NAN 2 Supremepro, Alfamino, NAN Expertpro fără lactoză, PreNAN Stage 2, NAN Expertpro HA, NAN Experpro AR, NAN 1 Optipro, NAN 1 Comfortis.
Persoanele care au achiziţionat produse din loturile vizate sunt rugate să nu le ofere spre consum. Cumpărătorii pot returna produsele din loturile vizate direct la magazinele de unde le-au achiziţionat pentru a primi contravaloarea acestora sau pot suna gratuit la telefonul consumatorului 0800 863 785, de luni până vineri, între orele 09:00 – 18:00 / e-mail contact@ro.nestle.com.
Cereulida este o toxină produsă de Bacillus cereus, care provoacă greaţă şi vomă.
În luna decembrie, Nestle a iniţiat rechemarea voluntară pentru o cantitate limitată din produsul NAN 1 Optipro, ca măsură de precauţie din cauza identificarii prezenţei Bacillus cereus pe una dintre liniile de producţie din fabrica de origine, linie pe care au fost produse loturile vizate.
