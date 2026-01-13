Medicul neonatolog Roxana Iliescu a declarat că sunt din ce în ce mai dese sarcinile la femei care au trecut de vârsta de 40 de ani. Ea a precizat că un organism tânăr poate duce mai uşor ”o povară atât de grea cum este sarcina” şi a recomandat naşterea până în jurul vârstei de 30 de ani.

”Sunt din ce în ce mai dese sarcinile după 40 de ani. La grupa aceasta de mame, ne întâlnim mai mult cu sarcini obţinute prin procedee de reproducere umană asistată şi ne întâlnim mai mult cu complicaţii, cu boli asociate sarcinii. Boli nu normale, dar explicabile după o anumită vârstă. Ţine de modul de viaţă, de tensiune, diabet, o serie de complicatii, stres, munca de noapte, toate lucrurile astea complică sarcina”, a declarat Roxana Iliescu la Medika TV, potrivit News.ro.

Medicul a precizat că recomandă naşterea până în jurul vârstei de 30 de ani deoarece un organism tânăr poate duce mai bine o sarcină.

”Da, un organism tânăr şi puternic duce mult mai uşor o povară atât de grea cum este sarcina. Nu e o boală, dar e o povarã. Închipuiţi-vă că în corpul femeii cantitatea de sânge ajunge să crească cu până la 50% pentru a face faţă îngrijirii şi susţinerii altui corp. Deci e un efort imens pe care îl face corpul femeii. E un efort fiziologic. E normal. Cu cât eşti mai tânăr, cu atât poţi mai uşor să faci faţă la efortul ăsta. Te refaci mai uşor. Şi şi perioada de după naştere, când eşti tânără mamă, ţi-e mult mai uşor să pierzi nopţi, ai mai multă răbdare, eşti mai aproape de copilul tău, te poţi conecta mai uşor cu el, şi cât e mic, şi când e mai mare”, a declarat Roxana Iliescu.