Primăria Municipiului Ploiești a lansat procedura de licitație pentru realizarea proiectului tehnic, asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor de construcții aferente obiectivului „Reabilitarea și modernizarea străzii Mihai Bravu, inclusiv consolidarea și modernizarea celor două pasaje auto și pietonale peste calea ferată – strada Mihai Bravu”. Proiectul vizează, în această etapă, exclusiv reabilitarea străzii Mihai Bravu, urmând ca intervențiile asupra pasajelor să fie abordate în etape ulterioare.

Contractul scos la licitație are ca obiect proiectarea și execuția tuturor lucrărilor necesare și include elaborarea documentațiilor tehnice pentru fazele DTAC și DTOE, precum și întocmirea tuturor documentelor necesare obținerii avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de legislație. De asemenea, este prevăzută realizarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, documentația urmând să fie predată autorității contractante verificată de verificatori de proiecte atestați pentru cerințele A4, B2 și D.

Pe lângă componenta de proiectare, contractul include asistența tehnică din partea proiectantului pe întreaga durată a execuției lucrărilor, precum și execuția propriu-zisă a acestora. Prin implementarea acestui proiect, municipalitatea își propune îmbunătățirea infrastructurii rutiere pe una dintre arterele importante ale orașului, creșterea siguranței rutiere și pietonale, precum și modernizarea zonei din punct de vedere urbanistic.

Valoarea totală estimată a contractului este de 25.281.369,42 lei, fără TVA, investiția fiind considerată una strategică pentru fluidizarea traficului și creșterea confortului participanților la trafic din municipiul Ploiești.