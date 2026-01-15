V. S.

Comuna Valea Călugărească a găzduit ieri, 14 ianuarie 2026, o manifestare dedicată Zilei Culturii Române, organizată de Societatea Cultural-Istorică Mihai Viteazul din Ploiești, Asociația „Bolgiu 1934” Urlați și Primăria Valea Călugărească.

Evenimentul central al zilei l-a reprezentat, la inițiativa președintelui SMV Ploiești, Mircea Cosma, lansarea volumului „Pamfil Șeicaru – cel mai mare gazetar al României Mari”, semnat de istoricul și publicistul Florian Bichir, care a fost prezent pentru a dialoga cu publicul despre personalitatea și opera marelui jurnalist român.

Manifestarea a continuat cu o nouă etapă a proiectului „Paralela 45 Nord – tărâmul vinurilor roșii”, care promovează tradiția viticolă a zonei Dealul Mare. În cadrul acestuia, șapte vinuri roșii omologate vor primi simbolic o rozetă de reprezentare, fiecare corespunzând unor societăți comerciale specializate în producția și distribuția vinurilor din podgoriile prahovene.

Evenimentul de ieri a îmbinat cultura, istoria și tradiția locală, marcând Ziua Culturii Române printr-o celebrare a identității și patrimoniului național.