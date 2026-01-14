Cei care observă oameni ai străzii, rugați să sune la dispeceratul Poliției Locale

N. Dumitrescu

Întrucât și la Ploiești, în ultimele zile, mai ales noaptea, a fost ger, reprezentanții municipalității fac apel la ploieștenii care observă persoane că sunt fără adăpost să semnaleze acest lucru și la Poliția Locală, la numărul de telefon 0244.954. Apelul a fost lansat având în vedere faptul că Ploieștiul dispune de un Centru Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost – Adăpostul de noapte, așa cum mai este acesta cunoscut – pe Bulevardul Petrolului nr. 8A. ”Primăria Ploiești informează cetățenii, în contextul temperaturilor extrem de scăzute înregistrate în aceste zile, că Adăpostul de noapte – Centrul Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost, situat pe Bulevardul Petrolului nr.8A, administrat de A.S.S.C. Ploiești, vine în întâmpinarea persoanelor aflate în dificultate, în vederea traversării acestei perioade în condiții de maximă siguranță. Centrul pune la dispoziția acestei categorii sociale 44 locuri de cazare, pe timpul nopții, perioadă care poate fi prelungită și pe timpul zilei, în cazul în care temperaturile sunt foarte scăzute, cu precizarea că numărul acestor locuri poate fi suplimentat până la 60, în cazul în care situația o impune. Având în vedere temperaturile extrem de scăzute înregistrate în aceste zile, reprezentanții centrului vin în sprijinul acestor persoane fără adăpost, punându-le la dispoziție nu doar un loc în care pot trece, în siguranță, o perioadă în care temperaturile au scăzut extrem de mult, ci și un ceai cald sau, în funcție de donații, și o masă pe care anumite organizații caritabile sau persoane fizice le-o pot oferi. Precizăm, totodată, că în Centrul Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost pot fi găzduiți cetățenii municipiului Ploiești sau, după caz, timp de 7 zile, și alte persoane din localitățile județului nostru, aflate în zonă”, se precizează într-un comunicat al Primăriei Ploiești. Potrivit informațiilor municipalității, la începutul acestei săptămâni, 30 de persoane erau găzduite în centrul menționat, în condiții de deplină siguranță. De adăugat și faptul că, în această perioadă cu temperaturi scăzute, și Poliția Locală Ploiești, prin polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine Publică, desfășoară acțiuni permanente pe raza municipiului având ca obiectiv identificarea persoanelor fără adăpost sau a celor aflate în situații de risc. ”Echipajele de polițiști locali aflate în patrulare pe străzile municipiului au fost instruite să observe și să acorde sprijin persoanelor găsite în situații de vulnerabilitate, în vederea preluării acestora și a conducerii lor către centrul de noapte sau alte servicii menite să le ofere protecție și asistență. Poliția Locală Ploiești face apel către cetățenii municipiului ca, în situația în care observă sau au cunoștință despre persoane fără adăpost ori aflate în dificultate, să sesizeze Dispeceratul instituției, la numărul de telefon 0244/954, pentru a permite intervenția operativă și luarea măsurilor necesare în vederea protejării vieții și siguranței acestora. Astfel de acțiuni vor continua pe întreaga durată a sezonului rece, în scopul prevenirii situațiilor de risc și al sprijinirii persoanelor vulnerabile din municipiul Ploiești”, au menționat și reprezentanții Poliției Locale Ploiești.