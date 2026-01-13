V. S.

Ministerul Finanțelor a publicat lista actualizată a proiectelor de investiții publice semnificative. Documentul centralizează proiectele cu o valoare totală de peste 100 milioane de lei, ierarhizate conform metodologiilor de selecție și prioritizare, au anunțat reprezentanții ministerului.

Publicarea acestei liste reprezintă un instrument de monitorizare a eficienței cheltuielilor de capital și a impactului acestora în economie. În prezent, portofoliul monitorizat cuprinde 195 de proiecte, cu o valoare totală de 457,7 miliarde de lei, ierarhizate după punctajul obținut în urma evaluării indicatorilor tehnico-economici.

Conform listei publicate de Ministerul Finanțelor, la începutul acestui an, nouă obiective de investiții din județul Prahova se regăsesc printre cele 195 de proiecte ”prioritizate”.

În primele zece se află centura orașului Comarnic și autostrada Ploiești – Buzău, pe poziția 21 – centura Azuga-Bușteni, pe poziția 83 – spitalul orășenesc Sinaia, pe poziția 116 – modernizare DN71 Bâldana –

Târgoviște – Sinaia, pe poziția 133 – reabilitarea și modernizarea DJ 102 Valea Doftanei – Săcele, pe locul 169 Autostrada București – Brașov tronsoanele Ploiești –

Comarnic – Brașov; pe locul 171 Penitenciarul cu 1000 de locuri cu regim de maximă siguranță de la Berceni, iar pe locul 189 modernizarea DN 72 Găești – Ploiești.