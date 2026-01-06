• Frații David, Emelin și Milena Gherasim – recunoscuți, la nivel internațional, drept ”campioni absoluți” la Aritmetică Mentală

• Sora mai mare – modelul pe care l-au urmat, fratele și surioarele mai mici dau semne că vor urma același drum remarcabil

Luiza Rădulescu Pintilie

Dacă între concurenții cunoscutelor concursuri de talent nu ar fi apărut, din când în când, impresionând o țară întreagă, câte un copil genial care a reușit nu numai să facă în minte, fără greșeală, calcule inclusiv de ordinul miliardelor, recitând în același timp poezii cu multe strofe, aproape că nu s-ar fi știut mai nimic despre asemenea remarcabile performanțe, unele validate și recunoscute oficial la nivel internațional, în cadrul Olimpiadelor de Soroban (Aritmetică Mentală). Ar fi rămas pe mai departe o realitate cunoscută doar în centrele înființate în diverse orașe din țară și în interiorul comunităților create în jurul lor – Ploieștiul regăsindu-se printre ele – pentru predarea unei străvechi metode japoneză de calcul rapid, care permite copiilor să înțeleagă mai bine cum se formează numerele și îi ajută să realizeze, pe niveluri de dificultate, calcule destul de complicate, folosind doar capacitatea mentală, fără a utiliza un calculator (și chiar întrecându-l!) și, în același timp, după cum s-a confirmat deja științific, având efectele extraordinare asupra dezvoltării creierului copiilor și asupra creativității lor, a imaginației și a intuiției lor. Ar fi continuat să fie doar un motiv de satisfacție al părinților și al bunicilor care susțin, din răsputeri, pasiunea, interesul, pregătirea constantă, resursele – de la cele financiare la timp și suport psihologic, ca să ne limităm doar la acestea – și evoluția unor asemenea copii, astfel încât să-și urmeze drumul, să-și valorifice și să-și dezvolte harul și darul cu care sunt înzestrați, să-și îndeplinească visurile, să-și găsească locul și rostul, care – fără a folosi cuvinte mari – depășesc hotarul unei împliniri personale, devenind una și a societății care are șansa să îi aibă și ar fi de datoria ei să îi susțină să crească, să se dezvolte și să… rămână ”acasă”. Cu atât mai mult cu cât nu pierde ocazia să-și lege viitorul de tânăra generație, așteptată și creditată a fi cea care să genereze necesarele schimbări în bine! O tânără generație căreia îi aparțin, de exemplu, și trei copii de excepție din Ploiești – frații David, Emelin și Milena Gherasim – declarați, la sfârșitul lunii octombrie a anului abia încheiat, în cadrul Olimpiadei Internaționale de Aritmetică Mentală Japoneză desfășurată la București, cu participarea unor concurenți din șapte țări, ”campioni absoluți”, în sensul că, la categoriile de vârstă și nivelurile la care au concurat (5, 4 și 1), nu numai că au reușit să rezolve, fără nicio greșeală, cele 200 de calcule impuse, dar au reușit această performanță în numai 15 minute din cele 30 de minute prevăzute! David are 11 ani, este elev în clasa a IV-a la Școala Gimnazială ”Sfântul Vasile” Ploiești, iar surorile sale Emelin și Milena au 8 și 7 ani, fiind eleve în clasa a II-a și, respectiv, clasa ”zero” la aceeași școală. Toți trei urmează cursuri de Soroban și Aritmetică Mentală la centrul Yosida Japanese Academy Ploiești, coordonat de doamna Laura Necsutu și fiind reprezentanţă a şcolii japoneze Yoshida, cu o vechime de 50 de ani în Japonia.

Prima care a deschis drumul unor preocupări ce dovedesc înzestrări speciale și care a devenit un model pentru frații mai mici este fiica mare a familiei, Ana Larisa, în prezent elevă în clasa a VIII-a la Colegiul Național”Al. I. Cuza” din Ploiești , cu rezultate școlare deosebite și pasionată de domeniul arhitecturii , spre care ar vrea să se îndrepte. La rândul său, Timon, care are în prezent 5 ani și este la grupa mare a Grădiniței nr.8 Ploiești urmează să fie înscris la aceleași cursuri- metoda soroban fiind cunoscută în întreaga lume și fiind destinată copiilor cu vârsta cuprinsă între 5 și 14 ani- și la fel se va întâmpla cu Elisabeta, aflată în prezent la grupa mica a aceleiași grădinițe și având 3 ani și, aproape sigur, și cu surioarele gemene, Marta și Maria, care vor împlini peste câteva luni 2 ani.

Într-o primă etapă, copiii învață să realizeze calculele pe un abac japonez, numit SOROBAN – de aici numele metodei – apoi, pe măsură ce stăpânesc bine formulele japoneze de calcul și capătă viteză în manevrarea sorobanului, încep să își reprezinte acest instrument de calcul în minte și să miște biluțele sorobanului în imaginație, reușind să efectueze operații diverse – adunări, scăderi, înmulțiri și împărțiri cu numere de ordinul sutelor, miilor, milioanelor, miliardelor – mai repede decât un calculator.

S-ar cuveni să notăm despre cum se pot obține asemenea rezultate multe alte detalii din emoționantul dialog purtat cu doamna Mihaela Gherasim – mama copiilor, dar și cu bunicul patern al acestora, domnul Traian Gherasim, întregit de fotografia ce păstrează în arhiva de suflet a familiei momentul de glorie al triplului succes din cadrul olimpiadei internaționale, transmisă cu bucuria unei asemenea reușite de bunica olimpicilor ”de aur”, doamna Elisabeta Gherasim, dar spațiul nu ne îngăduie. Totuși, merită spus că fiecare în parte dintre copii a dovedit, de foarte devreme, o apropiere specială față de cifre, fără însă a se limita la acestea, având inclusiv înclinații artistice și sportive, dovadă că urmează cursuri de pian sau înot, că sunt pasionați de limba și cultura japonează, și mai ales că, fără a li se impune ori a li se încărca programul, se motivează și se inspiră unul pe celălalt. Fără îndoială că nu este greu de intuit că nu numai copiii au programul școlar și pe cel al activităților extrașcolare stabilit matematic pe ore și pe zile, ci și mama, care se ocupă de creșterea, de îngrijirea și de educarea lor. Provenită la rândul său dintr-o familie numeroasă, cu șase frați, crescută în învățătura cultului creștinilor după evanghelie, doamna Mihaela Gherasim ne-a vorbit cu bucurie și cu mulțumire sufletească despre armonia în care întreaga famile – mama, tatăl, copiii, având susținerea și apropierea bunicilor – împarte împreună ceea ce înseamnă viața de fiecare zi, făcând loc și credinței, și educației, și contribuției fiecăruia, pe măsura vârstei și a puterii sale, la câte sunt de făcut și acasă, și la școală, și la cursurile de soroban ori la toate celelalte la care sunt înscriși copiii. Reușita unuia îl face și pe celălat să își dorească să îi semene! Recunosc că m-a impresionat să aflu că înseși cele două micuțe fetițe gemene dovedesc o legătură specială, dincolo de asemănarea lor fizică ”perfectă”, care le face aproape de nedeosebit, atunci când una plânge, cealaltă fiind cea dintâi care o îmbrățișează și o împacă!

Tabloul de sărbătoare al celor 8 frățiori are frumusețea și emoția lui. Imaginea unei triple reușite de excepție întregește povestea unei familii, căreia cu siguranță acest an îi va adăuga și alte capitol meritorii. Pentru reușitele lor de acum – dar și cele pe care le au deja în portofoliu, doar pentru Milena fiind o primă participare – copiii au fost deja invitați la alte competiții de nivel mondial. Și cred că e de înțeles că asemenea participări presupun costuri deloc mici, ceea ce ne face să ne întoarcem la ideea sub care am așezat aceste rânduri: obținerea și strălucirea unor performanțe de excepție și a unor copii de geniu nu ar trebui lăsată să fie susținută, din răsputeri, doar de familiile care, până la sacrificiu, le fac posibile!