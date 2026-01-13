F. T.

Începând cu ziua de sâmbătă – 10 ianuarie a.c. şi până ieri dimineaţă, echipajele de salvatori de la ISU Prahova au intervenit pentru stingerea a cinci incendii, dintre care cel mai de amploare s-a petrecut în noaptea de duminică spre luni, în jurul orei 03:30, pe raza comunei Brebu, satul Brebu Mănăstirei.

Potrivit reprezentanţilor salvatorilor prahoveni, în acest caz, „la locul intervenției au acționat trei autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor SMURD, în contextul în care incendiul s-a manifestat prin ardere generalizată la o locuință, pe o suprafață totală de aproximativ 200 de metri pătraţi. Din fericire, nu au fost înregistrate victime, iar la finalul intervenției s-a stabilit că incendiul s-a produs, cel mai probabil, de la o lumânare lăsată nesupravegheată”.

Per total, în perioada menționată, pompierii prahoveni au acționat pentru gestionarea a 165 de misiuni și intervenții, dintre care 40 au fost intervenții în situații de urgență, 125 urgențe medicale și două activități de îndrumare și control.

„De asemenea, în intervalul de referință, pompierii militari prahoveni au acționat și în alte șase cazuri în sprijinul comunităților, care au vizat deblocarea ușilor de acces în locuințe, pentru a facilita accesul echipajelor medicale la persoane cu probleme de sănătate, asistența unor persoane nedeplasabile, precum și degajarea unui copac căzut pe carosabil, pe raza orașului Comarnic. (…) Totodată, pompierii prahoveni au asigurat măsurile specifice de prevenire și stingere a incendiilor la cinci accidente rutiere. Din fericire, aceste evenimente nu au fost soldate cu pierderi de vieți omenești sau victime încarcerate. Persoanele rănite au primit îngrijiri medicale la fața locului din partea echipajelor SMURD și SAJ alocate fiecărui caz și, acolo unde a fost cazul, au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate”, se mai precizează în informarea ISU Prahova.