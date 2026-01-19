Un medicament pentru prevenirea vărsăturilor induse de kinetoză (rău de mişcare) a fost autorizat Administraţia pentru Alimente şi Medicamente (FDA) din Statele Unite, devenind primul tratament pentru această afecţiune aprobat în ultimii 40 de ani, scrie News.ro, citând Agenția Reuters.

Vărsăturile induse de răul de mişcare reprezintă un răspuns declanşat de semnale contradictorii între ochi, urechea internă şi senzorii corpului, în timpul unor activităţi precum navigarea cu barca, condusul sau zborul.