FRF aduce la cunoștință că, începând cu februarie 2026, va începe o nouă ediție a procesului de Clasificare pentru toate cluburile care doresc să obțină certificatul de clasificare, valabil pentru următorii doi ani.

Structurile sportive care doresc să participe la procesul de evaluare a centrelor de copii și juniori participante în competițiile organizate de AJF/ AMFB trebuie să completeze și să trimită la adresa de e-mail clasificare.fotbalamator@frf.ro o cerere de înscriere, până la data de 20.02.2026.

Depunerea documentației se va face la sediul AJF/ AMFB competente până la data de 23.03.2026. (Pe site-ul oficial al Federației Române de Fotbal se găsesc documentele aferente acestui proces – https://www.frf.ro/documente-frf/certificare-academii-de-copii-si-juniori/).

FRF a anunțat modificări regulamentare care au impact în activitatea desfășurată și care sunt legate de Clasificarea Fotbalului Amator: „Cluburile participante în competiția Liga a 3-a și cluburile care promovează din Liga a 4-a în Liga a 3-a vor depune, pe lângă cererea de înscriere în competiții, și certificatul care să ateste obținerea a cel puțin Categoria III – Bronze urmare a procesului de Evaluare a cluburilor de copii și juniori din fotbalul amator.”

„Dreptul de participare la jocul de baraj îl deține structura sportivă clasată la finalul Campionatului Ligii a IV-a pe locul 1 în fiecare județ sau în Municipiul București. În situația în care structura sportivă respectivă nu îndeplinește condițiile de participare la jocurile de baraj (nu deține personalitate juridică și/sau Certificat de Identitate Sportivă eliberat de MTS, nu a obţinut minimum

Categoria III – Bronze în cadrul Evaluării Centrului de Copii și Juniori Fotbal Amator), jocurile de baraj nu se vor disputa, urmând ca echipa adversă, dacă îndeplineşte condițiile de participare, să fie declarată câștigătoare. De asemenea, jocurile de baraj nu se vor disputa nici în situaţia în care AJF/AMFB nu îndeplineşte obligaţia de a deţine cel puţin 5 cluburi afiliate care au obținut minimum Categoria III – Bronze în cadrul Evaluării Centrului de Copii și Juniori Fotbal Amator.”

„Ca urmare a modificării aprobate în Comitetul Executiv al FRF din 22 august 2024 asupra Regulamentului privind organizarea și desfășurarea jocurilor de baraj pentru promovarea în Liga 3, fiecare AJF/AMFB are obligația de a trimite lista tuturor cluburilor care au fost clasificate în cadrul procesului de Evaluare a cluburilor de copii și juniori din fotbalul amator. Neîndeplinirea obligației ca lista să conțină cel puțin 5 cluburi afiliate care au obținut minim Categoria III – Bronze în cadrul procesului de evaluare mai sus menționat va duce la interzicerea dreptului de participare la barajul de promovare în Liga 3 a reprezentantei AJF/AMFB respective.”

Referitor la cluburile neafiliate la FRF care doresc să participe în competițiile de juniori organizate de aceasta: „Pentru a participa la campionatele naționale de juniori, cluburile respective trebuie să facă dovada că sunt afiliate la AJF competent teritorial sau FRF cu două dintre grupele U16, U15, U14, U13, U12 sau U11, că au participat în ediția precedentă la campionatul județean de juniori și că au obținut cel puțin Categoria III – Bronze urmare a procesului de Evaluare a cluburilor de copii și juniori din fotbalul amator.”

A fost modificat Art. 21 alin 2.6. din cadrul regulamentului privind statutul și transferul jucătorilor de fotbal cu privire la compensația de formare (grila de formare)“ 2.6. Sunt îndreptățite să primească compensație de formare doar cluburile ale căror academii de copii și juniori, respectiv centre de copii și juniori, sunt clasificate, respectiv evaluate de către FRF, după cum urmează:

a. Structuri sportive de categoria Bronze – 2.500 de lei/an;

b. Structuri sportive de categoria Silver – 3.500 de lei/an;

c. Structuri sportive de categoria Gold – 5.000 de lei/an;

Cuantumul compensației de formare anuale se stabilește prin raportare la ultimul proces de evaluare/clasificare finalizat de FRF.Având în vedere că prima ediție a procesului de Clasificare a centrelor de copii și juniori ale fotbalului amator pentru sezoanele 2024-2025 și 2025-2026 s-a încheiat, certificatele de clasificare obținute anterior nu mai sunt valabile. Pentru ediția 2026-2027 și 2027-2028 este necesară depunerea unui nou dosar în vederea evaluării și obținerii unui nou certificat.