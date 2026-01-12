Ieri a fost programat al treilea meci de verificare al Petrolului în Antalya. Partida s-a desfășurat la baza Miracle Football Complex, în compania unei echipe din primul eșalon polonez -KS Katowice, locul 16 în prima ligă poloneză.

Elevii lui Eugen Neagoe au făcut un joc slab, mult inferior față de cele disputate în compania echipelor turcești de prim eșalon, cedând la scor de forfait!

Trupa din Ekstraklassa a câștigat cu 3-0 (1-0), marcatori fiind Galan (44) și Zrelak (50, 62).

„Lupii” revin în țară mâine, urmând a evolua în primul meci al noului an luni, 19 ianuarie, pe „Ilie Oană”, în compania oltenilor de la CSU Craiova. Până atunci este posibil încă un amical în Turcia, astăzi, pentru jucătorii mai puțin utilizați!