Reprezentanţi ai clubului Caraimanul Bușteni, Lucian Moise și Ciprian Geambazu participă la o sesiune dedicată oportunităților europene prezentate de Agenția Națională pentru Sport. „Aprofundăm sursele de finanțare disponibile pentru dezvoltarea domeniului sportiv.

Obiectivul nostru este să atragem cât mai multe finanțări europene pentru Bușteni, în beneficiul comunității locale și al dezvoltării sustenabile.

Sperăm ca informațiile și discuțiile de astăzi să fie cu folos și să se concretizeze în proiecte valoroase pentru Busteni” – spun aceștia.