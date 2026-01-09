Mijlocașul de bandă Denis Radu a părăsit cantonamentul ”Lupilor Galbeni” din Antalya și a călătorit la Istanbul pentru a face vizita medicală la Eyupspor, unde va fi împrumutat până la finalul sezonului. Eyupspor, echipa de pe locul 17 din 18 în SuperLig, are nevoie urgentă de jucători din cauza suspendării unor fotbaliști, în scandalul Pariurilor, izbucnit în Turcia, unde sute de arbitri și fotbaliști sunt anchetați/ suspendați.

Petrolul nu va încasa niciun ban în schimbul jucătorului de bandă, care în prima parte a sezonului a jucat 7 meciuri în Liga 1 și a marcat golul victoriei cu CFR Cluj, dar speră că Radu va prinde cât mai multe minute într-un campionat considerat mai puternic decât cel al României și astfel cota lui va crește și-l va putea vinde ulterior pe o sumă mare, după ce a plătit 30.000 de euro când l-a cumpărat de la Timișoara.