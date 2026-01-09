V. Stoica

Creșterea impozitelor locale începe să fie resimțită tot mai acut de locuitorii municipiului Ploiești. Contribuabilii care își verifică în această perioadă obligațiile fiscale pentru anul 2026 descoperă majorări semnificative, în special în ceea ce privește impozitul pe locuințe, care în multe cazuri aproape s-a dublat față de anul anterior.

Un ploieștean care, până anul trecut, își achita taxele exclusiv la ghișeu a decis să își creeze un cont pe platforma online a Serviciului Public Finanțe Locale (SPFL) Ploiești pentru a consulta sumele datorate aferente anului 2026. Surpriza a fost una neplăcută: impozitul aferent locuinței sale este aproape dublu comparativ cu 2025, deși apartamentul și condițiile de locuire au rămas neschimbate.

Pentru jumătate dintr-un apartament cu două camere, contribuabilul a plătit în 2025 suma de 83 de lei, beneficiind de reducerea de 10% acordată pentru plata anticipată. Conform datelor afișate în aplicația SPFL, în 2026 aceeași cotă de proprietate este impozitată cu 165 de lei.

Astfel, impozitul total pentru apartamentul situat într-un cartier din estul Ploieștiului, cu o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați, a crescut de la 166 de lei în 2025 la 330 de lei în 2026, ceea ce înseamnă o dublare a sumei datorate bugetului local.

Reprezentanții SPFL Ploiești au detaliat, ieri, modificările apărute în urma noilor reglementări, care afectează impozitele pe clădiri, terenuri și autoturisme, dar și regimul unor scutiri fiscale.

Cea mai importantă schimbare vizează impozitul pe locuințe. Deși formula de calcul a rămas aceeași, norma de impozitare a fost majorată, prin efectul legii, cu 79,6%, ceea ce a dus aproape la dublarea impozitului datorat. În același timp, au fost eliminate reducerile aplicate anterior apartamentelor din blocurile cu mai mult de trei etaje și minimum opt unități locative, precum și clădirilor mai vechi de 30 de ani.

Pentru locuințele cu o vechime de peste 30 de ani, situate în zona A de impozitare, majorările sunt considerabile. De exemplu, impozitul pentru un apartament de 25 mp a crescut de la 76 de lei în 2025 la 159 de lei în 2026, iar pentru unul de 60 mp de la 184 de lei la 381 de lei. În cazul unei case de 100 mp, impozitul a urcat de la 319 lei la 636 de lei.

Impozitul pe teren a fost actualizat cu rata inflației de 5,6%. Astfel, pentru un teren de 500 mp, suma datorată a crescut de la 663 de lei în 2025 la 700 de lei în 2026.

O altă modificare importantă este introducerea normei de poluare EURO ca factor în calculul impozitului auto. Pentru autoturismele cu capacitate cilindrică sub 1.600 cmc, impozitul crește de la 100 de lei în 2025 la 156 de lei pentru vehiculele non-euro și la 132 de lei pentru cele Euro 6. În cazul mașinilor cu motoare de peste 3.000 cmc, impozitul rămâne neschimbat pentru Euro 6 – de exemplu, 7.954 de lei pentru un autoturism de 3.200 cmc – însă crește la 8.749 de lei pentru vehiculele non-euro cu aceeași capacitate.

Totodată, noile prevederi legislative elimină scutirile de impozit acordate anterior persoanelor cu handicap grav sau accentuat, pentru clădiri, terenuri și autoturisme.

În plus, impozitul aplicat imobilelor cu destinație nerezidențială aflate în proprietatea persoanelor fizice a fost majorat semnificativ, cota crescând de la 0,2% la 1,3%.

Pentru detalii suplimentare privind noile impozite și modul de calcul al acestora, contribuabilii pot contacta SPFL Ploiești telefonic, online sau direct la ghișee. Informații complete sunt disponibile și pe site-ul instituției, www.spfl.ro.

Alianța pentru Drepturile Omului din România contestă creșterea impozitelor și taxelor locale

Ieri, Alianța pentru Drepturile Omului din România (ADOR) a depus două plângeri prealabile distincte la Primăria Municipiului Ploiești, prin care contestă Hotărârea Consiliului Local nr. 744 din 29 decembrie 2025, actul normativ prin care au fost stabilite impozitele și taxele locale pentru anul 2026.

”Demersul nu este unul formal și nici unul conjunctural. El vizează două măsuri fiscale cu impact profund și generalizat asupra populației municipiului, măsuri care, în forma adoptată, riscă să producă dezechilibre serioase între nevoia legitimă de venituri bugetare și dreptul cetățenilor la o fiscalitate echitabilă, proporțională și previzibilă.

Două măsuri fiscale, un singur efect: presiune excesivă asupra cetățeanului

Prima măsură contestată este majorarea impozitului pe clădirile rezidențiale deținute de persoane fizice, prin stabilirea unei cote de 0,15%. Deși prezentată public drept o ajustare „rezonabilă”, această cotă se aplică peste o bază impozabilă deja majorată substanțial la nivel național, ceea ce conduce, în fapt, la o creștere reală a sarcinii fiscale cu mult peste procentele comunicate oficial.

A doua măsură privește introducerea unor cote adiționale semnificative la impozitul pe mijloacele de transport, calculate exclusiv în funcție de capacitatea cilindrică a autovehiculelor. În lipsa unor criterii clare legate de poluare reală, grad de utilizare sau impact asupra infrastructurii, aceste cote suplimentare capătă mai degrabă caracterul unei suprataxări generalizate, decât al unui instrument de politică fiscală coerentă.

ADOR solicită revocarea parțială a hotărârii sau, în subsidiar, reanalizarea ei, întrucât ambele măsuri au fost adoptate fără o fundamentare reală și fără respectarea principiilor constituționale și fiscale care limitează discreția autorităților locale.

De ce sunt contestate aceste majorări? Între lipsa analizei și excesul de putere

Analiza documentelor care au stat la baza adoptării HCL nr. 744/2025 relevă o problemă comună ambelor măsuri: absența unei analize reale de impact fiscal și social. Nu există studii, simulări sau evaluări care să arate cum vor afecta aceste majorări diferitele categorii de contribuabili sau ce efecte vor avea asupra economiei locale.

Nu sunt prezentate date concrete privind necesarul bugetar, nu există proiecții clare ale veniturilor suplimentare și nu se regăsește nicio evaluare a capacității contributive a populației. Mai grav, sunt ignorate criteriile obligatorii prevăzute de art. 489 din Codul fiscal, care nu oferă autorităților locale un cec în alb, ci le obligă să își fundamenteze deciziile pe criterii obiective și verificabile.

În cazul clădirilor, efectul este unul cumulativ și disproporționat: o creștere a bazei impozabile la nivel național, care ajunge în anumite situații până la +167%, peste care se adaugă o cotă locală majorată cu 50%. În cazul autovehiculelor, cotele adiționale pot conduce la majorări de 60–70% sau chiar mai mult, fără o corelare reală cu scopuri legitime de mediu sau infrastructură.

În ambele situații, ADOR arată că este încălcat art. 56 din Constituția României, care impune justa așezare a sarcinilor fiscale, precum și principiul proporționalității, consacrat inclusiv în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene. Fiscalitatea nu poate deveni un instrument de șoc bugetar, exercitat fără analiză și fără măsură”, se arată într-un comunicat al Alianței.